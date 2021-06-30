На финале чемпионата WorldSkills Russia состоится премьера нового экскаватора

Посетители соревнований WorldSkills в Уфе смогут познакомиться с новой моделью экскаватора Volvo EC55D и даже протестировать ее в ходе специально подготовленных заданий. Гусеничный компактный экскаватор Volvo EC55D может использоваться в городских условиях и на строительных площадках для выемки грунта, выравнивания участков, копки траншей, прокладки коммуникаций и выполнения других работ.

Помимо экскаватора Volvo, в зоне Try-a-Skill («Попробуй свои возможности») гости изучат устройство двигателя для катеров и яхт от Volvo Penta и почувствуют себя настоящими дальнобойщиками в кабине грузовика от Volvo Trucks. А самых маленьких посетителей ждут аниматоры и конкурсы. Эксплуатационная масса EC55D варьируется от 5,4 до 5,7 т. Новая машина оснащена двигателем Volvo Tier 3 мощностью 36,5 кВт, усовершенствованными гидравлической системой, а также системами охлаждения и управления, которые обеспечивают высокие рабочие характеристики и отличную топливную экономичность. EC55D прошел серьезные испытания, подтвердившие его высокую эксплуатационную готовность и гарантирующие конкурентоспособную остаточную стоимость.

Экскаватор EC55D оборудован ковшом емкостью 0,235 куб. м. Величина вырывного усилия на ковше – 42 кН, напорное усилие рукояти – 29 кН. Максимальная глубина выемки – 4 м. Кроме того, компания разработала целый ряд навесного оборудования, в том числе гидромолоты для дробления различных материалов. В машине созданы условия для комфортной, безопасной работы оператора и снижения его усталости. Просторная кабина экскаватора с большой дверью обеспечивает отличную обзорность и имеет шумо- и виброизоляцию. Она оборудована эргономично расположенными монитором и чувствительными органами управления, благодаря которым компактный экскаватор отлично «слушается» оператора, позволяя ему выполнять работу быстро и с высокой точностью. Сиденье удобное, с полным набором регулировок и удлиненным джойстиком. Мощность кондиционера увеличена на 10%.

Противовес, огибающий моторный отсек, закрывает его от внешних воздействий и защищает заднюю часть машины, позволяя оператору уверенно работать в стесненных условиях. Контрольные точки технического обслуживания собраны в группы и доступны с уровня земли, широко открывающийся капот предоставляет удобный доступ к ним.

«Мы рады тому, что в такое непростое время выводим на российский рынок высокоэффективную машину, которая позволит нашим клиентам выполнять возложенные на них задачи качественно и точно в срок. Особенно приятно, что презентация новой модели приурочена к такому значимому событию, как финал национального чемпионата WorldSkills Russia. Компактный экскаватор EC55D ярко проявит себя на городских улицах, где особенно важна способность машины обеспечивать высокую эффективность работ в условиях ограниченного пространства», – рассказал Александр Бедов, региональный менеджер по работе с дилерами Volvo Construction Equipment в России и СНГ.