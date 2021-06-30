Набиуллина призвала не упустить переход к «зеленой» экономике

Переход производителей к «зеленой» экономике потребует больших инвестиций, но при этом может повысить экспортный потенциал переориентированных предприятий. Не упустить момент в глобальном энергопереходе и вовремя подстроиться под современные требования призвала российский бизнес глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

«Глобальный переход к "зеленой" экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И здесь также важно не упустить момент в переориентации экономики. И, соответственно, переориентации финансового сектора», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что в данный момент важно не упустить «импульс изменений». Для этого необходимо поддерживать цифровизацию, повышать производительность труда и снижать издержки. Энергопереход, по ее словам, неминуемо произойдет. Он потребует больших инвестиций, развития новых «зеленых», более дорогостоящих технологий. И всё это в конечном счете повлияет на стоимость российского экспорта.

Ранее в специальном докладе «Суперзеленая экономика» журнала «Эксперт» сообщалось, что в российской промышленности имеется огромный резерв для сокращения потребления природных ресурсов как за счет более бережного использования, так и за счет переработки отходов. Однако текущий анализ показывает, что экологизация производства — отнюдь не суперрентабельный бизнес. Пока его хорошая доходность всего 15% годовых, а чаще меньше.

