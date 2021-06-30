Nord Stream 2: быть — или не быть?

В Дюссельдорфе сегодня, 30 июня 2021 года, начинаются слушания по жалобе Nord Stream 2 AG на решение Федерального сетевого агентства Германии, год назад постановившего, что «Северный поток — 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного «Третьего энергопакета» Евросоюза —Газовой директивы ЕС.

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Спор идет вокруг даты: 23 мая 2019 года. Тогда и вступила в силу Газовая директива. Она, напоминает «Прайм», подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС.

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Год спустя, в мае 2020 года немецкий регулятор, с которым сегодня судится компания Nord Stream, принял решение, согласно которому, во-первых, газопровод не был достроен к 23 мая 2019 года. А следовательно, и это во-вторых, он не может претендовать на исключения из Газовой директивы, полностью подпадая под ее правила.

Для оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG это разбирательство носит принципиальный характер. По нормам директивы, оператором газопровода должна стать независимая от «Газпрома» компания. А швейцарская компания Nord Stream 2 AG учреждена «Газпромом». 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано для других компаний, это требование еще «Третьего энергопакета». С этим российская сторона традиционно не согласна. Есть еще требование сделать прозрачным для органов ЕС тарифообразование.

Можно назвать занятным то, что Германия добилась права самостоятельно (вместо Брюсселя) принимать решение об исключении «Северного потока — 2» из этих норм (как страна, на чью территорию его трубы выходит из моря). Но немецкое Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось выводить газопровод из-под Газовой директивы. Его позиция, согласно справке агентства ТАСС, основана на понимании строительно-технического термина «завершение проекта».

В свою очередь, позиция компании Nord Stream 2 AG состоит в том, что «на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности».

Есть и хорошая новость. Суд Дюссельдорфа указал, что вопрос — может ли в принципе газопровод быть достроен или нет — не является предметом слушаний. Суд определил задачу слушаний как прояснение вопроса о том, «было ли не полностью сооруженное в строительном смысле газовое соединение готовым в соответствии со смыслом закона в срок», предусмотренный Газовой директивой.

«Газпром» свое качнет

Основная коллизия данного разбирательства заключается в следующем: «Газпром» хочет в суде доказать, что «Северный поток — 2» имеет основания подпадать под освобождение из под газовой директивы ЕС, поясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. И главная аргументация не только в том, что технически на момент мая 2020 года газовое соединение уже было сооружено, но и в том, что основные инвестиции уже также были израсходованы.

То есть, причина невозможности завершения проекта в срок вызвана не затягиванием со стороны оператора, а ситуацией в связи с американскими санкциями, а это уже фактически неконтролируемая ситуация, а не вина оператора, поясняет юрист. Соответственно, до момента вступления в силу газовой директивы, по мнению Nord Stream 2AG, все необходимые меры выполнялись точно в срок.

Однако это лишь точка зрения того, кто подает жалобу, и у земельного суда Дюссельдорфа может быть совершенно иная позиция. О том, какое именно решение будет принято по итогам этих слушаний, можно лишь только угадывать, поскольку тут присутствуют интересы не только бизнеса, но и политические интересы самой Германии и ЕС как ключевого потребителя. А также и США, которые косвенно заинтересованы в принятии отрицательного решения по жалобе, уверен Павел Иккерт.

«В целом не думаю, что даже отрицательное решение по жалобе сильно расстроит “Газпром”, отказ не распространять действие “Газовой директивы” на трубу на территорию Германии — вполне ожидаемый сценарий, поскольку в противном случае это станет прецедентом для того, чтобы откатить действие директивы и на других территориях, в случае возникновения схожих ситуаций. Между тем, как показала ситуация с повышенным спросом на газ текущим летом в ЕС, потребители Евросоюза по-прежнему рассматривают Россию как наиболее надежного и крупнейшего поставщика энергоресурсов», — говорит юрист.

И, уверен Павел Иккерт, ничто не помешает Европе уже в собственных интересах выпускать временные разрешения на расширения доступа поставщика к большим объемам трубы тогда, когда это необходимо. Такие случаи в современной истории ЕС уже были — продолжение первого «Северного потока» — газопровод OPAL также был ограничен по части прокачки газа «Газпромом». Однако, когда потребители нуждались в дополнительных поставках, объем мощностей для прокачки «Газпромом» был временно расширен.

50 на 50

Попытка распространить действие правил «Третьего энергопакета» и Газовой директивы ЕС, на «Северный поток — 2», вероятно, является частью той самой стратегии, о которой несколько недель назад говорил госсекретарь США, указывает, в свою очередь, эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

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Энтони Блинкен признал, напоминает аналитик, что остановить завершение строительства «Северного потока — 2» уже не получится, однако, он также заметил, что завершение строительства и запуск газопровода — это разные вещи. Позже, после переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, Блинкен дал четкое понимание, что основной целью США теперь является не блокирование строительства, а «минимизация ущерба» от запуска «Северного потока — 2», имея ввиду сохранение транзита российского газа через украинскую ГТС или другой способ компенсации потерь Украины.

Если Федеральному сетевому агентству удастся доказать, что «Северный поток — 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под действия «Третьего энергетического пакета» ЕС, у Еврокомиссии появится возможность заблокировать 50% мощности этого газопровода под других поставщиков газа, уверен Антон Гринштейн. Таким образом необходимость транзита российского газа через Украину останется.

Ярким примером служит ситуация с газопроводом OPAL, также напомнил эксперт, где в течении нескольких лет, из-за отсутствия альтернативных поставщиков, 50% мощности газопровода простаивали. Немецкие компании понесли огромные убытки и Еврокомиссии пришлось вывести OPAL из-под действия «Третьего энергопакета».

Другим решением в подобной ситуации, считает аналитик, могла бы стать чувствительная реформа законодательства в России, об изменении монопольного права экспорта газа «Газпромом». Тогда еще одна или несколько российских газовых компаний могли бы взять на себя другие 50% мощности «Северного потока — 2».