Президент сообщил, что вакцинировался «Спутником V»

Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник V», передает ТАСС.

«Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий», сообщал Путин в ходе «Прямой линии». Он также напомнил, что на тот момент, когда он вакцинировался в обороте существовали только две вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также подчеркнул, что оба препарата хорошие.

Еще президент рассказал, что, делая выбор в пользу препарата «Спутник V» не столько советовался с врачами, а ориентировался на опыт знакомых. В данной вакцине его привлек более долгий срок действия.

Президент рассказал, что самочувствие после уколов было нормальным, только после второго укола незначительно поднималась температура. В заключение российский лидер призвал россиян прививаться.

При этом в начале общения президент подчеркнул, что остается противником обязательной вакцинации. Однако, по его словам, остановить эпидемию можно только с помощью вакцинации.

