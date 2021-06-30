Прогноз погоды: аномальная жара вновь накроет Россию

Жаркое лето испытывает Россию на прочность. Так что нам остаётся лишь терпеть и пытаться ухватить кондиционер или вентилятор, которые сейчас в явном дефиците.

Июнь нам обещали холодным, пасмурным и дождливым, но погода снова «натянула нос» синоптикам и включила обогрев на полную мощность, да так, что даже в Якутии сейчас плюс 30.

В центральных и северо-западных регионах страны пока наблюдается небольшой температурный спад. Но радоваться рано – вскоре аномальная жара вновь накроет Россию. Лето, видимо, отыгрывается за холодную зиму и ледяную весну, пытаясь прогреть нас до уровня пустыни или в лучшем случае до жарких и влажных тропиков.

Погода в Краснодарском крае и Крыму

Так, по прогнозу синоптиков, будет очень жарко в регионах Кубани. Например, в Краснодаре в предстоящие выходные столбики термометров поднимутся выше плюс 33, возможны грозы.

Начало следующий недели, как обещают метеорологи, выдастся прохладным, если можно так сказать: плюс 23-25, дожди с грозами имеют место быть. Но уже с 7-8 июля горячий воздух вытеснит прохладу и градусники вернутся к отметкам плюс 32-34, а небо будет почти всё время ясным.

В Сочи прохладно будет немного дольше – фронт холодного воздуха придёт в город-курорт 6 июля и продержится здесь до 9 числа. Всё это время здесь будет не выше плюс 25, дождливо.

В начале второй декады тепло вернётся, хотя дожди далеко уходить не собираются – в среднем в июле здесь будет плюс 28-30, осадки обещают весь месяц как минимум пару раз в неделю.

В Крыму весь июль будет относительно стабильно – в среднем плюс 28-30. До 6-9 числа синоптики прогнозируют дожди с грозами, а также штормам на море. Зато подтоплений пока не обещают, температура в эти дни на полуострове не поднимется выше плюс 24-26.

После 10-11 июля наконец-то выглянет долгожданное солнце и градусники приблизятся к более привычным отметкам для этого времени года – плюс 28-30. Так что в отпуск ехать в Крым лучше всего во второй половине месяца.

Погода в Поволжье

А вот из регионов Поволжья аномальная жара так никуда и не уходила. Но начиная с 1 июля изнывающий в пекле Татарстан ждёт небольшое похолодание – воздух должен остыть до плюс 25, возможны дожди с грозами и градом.

Такая приятная климатическая обстановка, продержится здесь целую неделю – днём на градусниках будет плюс 23-25, возможны осадки. После 7 июля столбики термометров опять поползут вверх, и аномальная жара снова накроет территорию республики – до конца месяца температурный фон в среднем будет в дневные часы плюс 29-30, дождей пока не обещают.

В Башкирии жара отступит с 5-7 июля – градус резко опустятся до плюс 17. Затем воздух прогреется до плюс 20-23. Примерно с 9-10 числа синоптики прогнозируют температурный скачок до плюс 27. На утро 11 июля – снова падение до плюс 23, и опять несколько дней прохладной погоды с дождями. Потом очередной прыжок до плюс 28. И так – весь остаток месяца.

В Нижнем Новгороде погода жаркая простоит примерно до конца первой декады. После чего температурный фон выровняется и в среднем выше плюс 23-25 уже не будет.

Комфортно всю первую неделю июля будет в Самарской области. Но с 8-9 числа всё вернётся на круги своя – на градусниках будет плюс 29-30. Горячими первые дни июля будут в Саратовской области. Здесь возможно совсем незначительное похолодание ожидается в начале следующей недели.

Погода в регионах Дальнего Востока

Аномальная жарко будет в начале июля на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровске обещают до плюс 30 и дожди. Но уже к 9 числу здесь все более или менее устаканится и столбики термометров замрут на плюс 26-28. При этом по-прежнему будет пасмурно и дождливо.

Во Владивостоке же с 1 по 6 июля – прохладно, не выше плюс 23 и очень мокро, дожди почти каждый день. В Благовещенск жара придёт уже в это воскресенье – в среднем весь июль будет около плюс 30, при этом солнечных дней немного, а дождей с избытком.

Якутии ждать падения температурного фона раньше 10-12 июля не стоит – здесь аномальная 30-градусная жара. Во второй половине месяца столбики термометров опустятся к более приятным значениям – в среднем остаток второго летнего месяца будет в пределах плюс 23-25.

Погода в Москве

В Москве пока наблюдается спад июньской жары: плюс 22-23. Но это временно. Уже 6-7 июля столичный региона снова начнёт накрывать зной – синоптики прогнозируют плюс 28-30.

Прохлада вернётся не раньше 20-х чисел, когда циклон начнёт вытеснять жару – воздуха остынет до плюс 23-24, начнутся моросящие, занудные дожди. Такая погода отличное время для «тихой охоты» - грибники должны ей обрадоваться точно.