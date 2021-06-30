Путин не увидел предпосылок в истории с британским эсминцем к третьей мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма не мог бы привести к началу новой мировой войны, передает ТАСС. Путин назвал произошедшее провокацией, в которой участвовали не только британцы, но и США

«Вот вы сказали, мир стоял на грани третьей мировой войны. Да нет, конечно, даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал на грань третьей мировой войны», - заявил президент. Он подчеркнул, что те, кто провоцирует такие эпизоды отлично понимают, что не могут выйти победителями из этой войны.

Путин отметил также, что для России подобный вариант развития событий также малорадостный.

«Но мы хотя бы знаем, за что мы боремся, мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее, это не мы пришли к ним... это они пришли к нашим берегам», — сказал президент.

Путин уточнил, что его беспокоят более сложные последствия подобных инцидентов.

«Подняли большой шум, по поводу того, что мы проводили учения на своей территории у границы с Украиной. Я дал указание Минобороны, потихоньку заканчивать и увести войска от границы. Но вместо того, чтобы позитивно на это реагировать, они приперлись к нашим границам!», — добавил Путин.

