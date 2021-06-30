Путин оценил работу Госдумы

Президент РФ в ходе прямой линии оценил работу нижней палаты российского парламента.

По мнению главы государства, Госдума седьмого созыва работала не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Как отметил Путин, значительное время депутаты работали в условиях пандемии коронавируса, а продолжать работу нужно было, несмотря на угрозы здоровью.

При этом президент подчеркнул, что Россия прошла «самый острый участок» эпидемии COVID-19 гораздо мягче, чем в других странах. И этом произошло, в том числе, благодаря депутатам, причём всех фракций.

Кроме того, Путин признался, что был создателем партии «Единая Россия», поэтому, естественно, её и поддерживает больше остальных.