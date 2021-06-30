Путин ответил на вопрос о возможной блокировке популярных соцсетей в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, стоит ли россиянам ожидать блокировку популярных соцсетей и хостингов.

По словам главы государства, таких планов у наших властей нет. При этом он признал, что существуют определённые проблемы, которые заключаются в том, что владельцы зарубежных соцсетей «нас посылают подальше».

«У нас должно быть чувство собственного достоинства, подчеркнул Путин. – А они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного от них мы не требуем. Да, на первом этапе мы настаиваем и требуем, чтобы международные платформы открывали у нас полноценные представительства».

Как напомнил Путин, зарубежные соцсети зачастую распространяют детскую порнографию, инструкции по суициду, как изготавливать коктейли Молотова.

«Они должны убирать это, а они нас не слушают. Но повторю, планов по их блокировки у нас нет», – резюмировал Путин.

