Путин рассказал, будет ли встречаться с Зеленским

Глава российского государства Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, почему Украина не включена в список «недружественных» стран и собирается ли он встречаться с президентом «самостийной» Владимиром Зеленским.

Как пояснил Путин, он не считает, что украинский народ недружественный.

«Украинцы и русские вообще один народ. Евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Из Африки вообще черненькие приезжают. Из Европы приезжают, говорит на идише, а не на иврите. Вроде не похожи друг на друга, а все равно еврейский народ дорожит своим единством. Мы единое целое», – подчеркнул президент.

При этом руководство Украины он назвал «явно недружественным и это, как отметил он, очевидное дело.

«Иначе трудно было бы объяснить проект закона о коренных народах, где русских народ является некоренным на этой территории. Это вообще уму непостижимо», – сказал Путин.

Он также напомнил, что внутри Украины не существует сейчас никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укрепить свою страну на путях укрепления отношений с России.

«Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности страны сейчас решаются не в Киеве, а в Вашингтоне», – резюмировал глава государства.

Ранее во время прямой линии Путин рассказал, что выступает против массовой вакцинации от COVID-19. Также президент признался, что в феврале сделал прививку препаратом «Спутник V». Кроме того, он объяснил, почему в РФ выросли цены на продукты питания.

