Путин объяснил рост цен на основные продукты питания

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на продукты ростом мировых индексов на продукты питания. Данные показатели по словам главы государства находятся сегодня на самой высокой планке за последние 10 лет. Путин добавил, что цены растут не только в России, а так происходит везде.

«У нас самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар – 41 процент и подсолнечное масло», - уточнил глава государства.

Путин также напомнил, что правительство делает все возможное, чтобы сдержать рост цен. В частности, Путин сообщил, что подписано соглашение между производителями и торговыми сетями, а также ведены субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья и введении повышенных вывозных пошлин.

Путин резюмировал, что государство обращает внимание на данную проблему, хотя и не всегда своевременно.

