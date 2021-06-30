Путин заявил, что он против обязательной вакцинации от COVID

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что остается противником обязательной вакцинации, передает ТАСС

Однако, по его словам, остановить эпидемию можно только с помощью вакцинации.

По словам президента, уже приблизительно 23 млн граждан РФ сделали себе прививки от ковида, трагических последствий прививок не было.

«Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения», - рассказал Путин на прямой линии.