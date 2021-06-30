Путин заявил, что учебный год для младших классов может начаться очно

У президента нет ответа на вопрос, как начнется учебный год в российских школах, но у младшеклассников, скорее всего, он будет очным, прозвучало в ходе прямой линии главы государства.

«Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме, а в старших - надо будет посмотреть исходя из конкретной [эпидемиологической] ситуации», - заявил Путин.

Он отметил, что сегодня сложно строить предположения, как будут развиваться события в плане распространения коронавируса в сентябре в России. Путин напомнил, что и в прошлом году начальные классы практически не закрывали в условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает занимать пятое место в мире среди стран с наибольшим показателем заболеваемости коронавирусом. Лидируют США, где зафиксировано более 33,6 млн случаев заболевания, далее следуют Индия (более 30,3 млн), Бразилия (свыше 18,5 млн) и Франция (более 5,8 млн). По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 181 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,9 млн человек.