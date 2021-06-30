Рестораны переехали на улицы, но ненадолго

Залы ресторанов, кафе и фастфудов в Москве опустели. Немногочисленные посетители заведений общепита, счастливые обладатели QR-кодов, публикуют в социальных сетях фотографии уединенного обеда или ужина. На всех фото пустые помещения, за исключением фотографа и персонала.

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На летних верандах иная ситуация. Они даже стали визуально казаться больше из-за огромного количества посетителей. Все столики заняты. Тем, кто оделся не по погоде, официанты и менеджеры заботливо разносят пледы.

Менеджер кафе «Академия» в Камергерском переулке Виктория подтвердила — веранды никто специально не расширял под новые ограничения, да и невозможно это. Но летняя веранда кафе выглядит так, будто зал ресторана переехал на улицу.

Еще только вторник, а веранды заполняются уже с утра. В залах ситуация хуже - внутри у всех заведений в среднем по шесть посетителей за день, иногда меньше. Так, в кафе Burger heroes, в том же Камергерском переулке, по видимости уже и не ждали посетителей в зал. В заведении решили сделать ставку на веранды, в связи с чем переместили ди-джея на улицу. Хотя музыкантов рядом с верандами достаточно — везде играют уличные исполнители, так что некоторые кафе могут сэкономить на живых выступлениях. По крайней мере, до 12 июля, пока разрешено принимать посетителей без QR-кодов на верандах.

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Менеджер ресторана «Марчеллис» на Большой Дмитровке Елена оптимистично оценивает ситуацию с наплывом посетителей. Говорит, в понедельник было мало гостей с QR-кодами, но на следующий день пришло больше. Девушка следит за новостями обо всех изменениях в работе заведений общепита, новых ограничениях.

Елена рассказала, что уже слышала о предложении продлить работу летних веранд для посетителей без QR-кода. По ее словам, эта инициатива может действительно помочь ресторанам не потерять выручку и своих клиентов. Впрочем, во время локдауна, когда кафе и другие заведения были совсем закрыты для посетителей, было гораздо хуже, отметила менеджер «Марчеллис». Поэтому, даже если летние веранды окажутся под запретом для гостей без кода, это будет всё равно лучше, чем во время карантина. Но многие закроются.

На входе всех заведений стоят стойки и столики, где проверяют QR-код и паспорт. Пункт приема гостей оборудован у всех приблизительно одинаково: планшет или телефон для проверки кода, тетрадь для записей, санитайзер, медицинские маски и перчатки.

Надо отметить, что многие заведения дополнительно украшают веранды, так как большинство гостей не проходят код-контроль. В Камергерском переулке много заведений с живой изгородью из клумб с растениями — обедать в таком окружении безусловно приятно. Но не всем повезло с площадкой: у кого-то она больше, у кого-то меньше, да и расположение играет роль. Например, напротив итальянского кафе Il letterato парковка автомобилей, а сами столики веранды буквально прижаты к зданию кафе, посетители есть, но не так чтобы много — заняты пять столов из семи. На входе молодой человек бодрым и веселым голосом зазывает в заведение, но как только посетители подошли к кафе, сотрудник ресторана переменился, строго спрашивает, есть ли QR-код.

На окраинах про QR-коды даже не слышали

Еще хуже ситуация около метро Сокольники, там заведения общественного питания соседствуют с долгостроем. Посетители летних веранд вынуждены обедать неподалеку от строительного крана и исписанного граффити забора. Рядом сетевая кофейня «Кофе Хаус». Менеджер Нуржаз подтвердила, что и у них было немного посетителей с QR-кодом. Все заказы «на вынос» принимают на входе в кафе. Согласно новым правилам, посетителя без кода не могут пропустить даже в уборную. Без кода — только на улице.

Не все соблюдают правила. Нуржаз поделилась впечатлением от того, что один из посетителей вел себя агрессивно. Впечатление осталось неприятное. Мужчине было трудно объяснить, почему он раньше регулярно посещал кофейню, а теперь не может. Не все в курсе, что для похода в общепит нужен QR-код, отметила Нуржаз.

Эту информацию подтвердила и менеджер Ольга из соседнего ресторана «Золотая вобла». Многие не знают, что вообще есть ограничения. Сотрудники ресторана терпеливо объясняют новые правила, предлагают альтернативные варианты — веранда или «на вынос».

«У нас не было агрессивных посетителей, — добавила менеджер ресторана. — Все наши клиенты вменяемые люди, с пониманием относятся к новым ограничениям. Но многие вообще не в курсе ограничений».

По QR-кодам пришло не менее 10 посетителей, в основном во время бизнес-ланча, отметила Ольга. При этом она уточнила, что почти все гости — с кодами после вакцинации, а не с отрицательным ПЦР-тестом. Возможно, это будет очень сложно — заранее распланировать поход в ресторан, заплатить за тест, ждать его результат, чтобы потом просто пообедать и посидеть где-то, рассудила Ольга.

Посетители фастфудов не стесняются располагаться не только на верандах, но и на соседних лавочках. Они тоже превратились в своего рода летние площадки для обеда, однако городские урны не справляются с наплывом посетителей, и зачастую площадки у ресторанов быстрого питания превращаются в свалку.

Рестораны решают проблемы падения посещаемости по-разному. Владельцы и сотрудники заведений активно ищут способы привлечь гостей. Рестораны с более высоким чеком предлагают компенсировать или оплатить ПЦР-тесты посетителей, устраивают разные акции, чтобы не потерять клиентов, сообщили СМИ.

Удивительно, но переполненные веранды привлекают не только посетителей без кодов, но и с ними. В некоторые заведения, где не смогли организовать летнюю веранду, не приходят даже те, кому можно. Кафе выглядит будто закрытое, трудно понять, работает заведение или уже нет.

Омбудсмены призвали власти поддержать бизнес в связи с ограничениями

Ограничения существенно бьют по индустрии общественного питания. По мнению уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, высказанному им 28 июня на онлайн-конференции, из-за ограничений рестораны могут потерять до 80% посетителей. При этом, бизнес считается нерентабельным уже при потере 30% клиентов, подчеркнул он. В качестве мер поддержки бизнеса Миронов предложил продлить работу летних веранд без QR-кодов и после 12 июля.

К вечеру собираются очереди из желающих посидеть на открытых верандах кафе и ресторанов

А мэр Москвы Сергей Собянин на следующий день, 29 июня, объявил о новых антикризисных мерах поддержки предприятий общественного питания.

«Меры поддержки, предоставляемые отрасли общепита, весьма своевременны и созданы в прямом диалоге с московским бизнесом, — рассказала Expert.ru уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева. — Но надеюсь, что это не последние меры поддержки, созданные в текущей ситуации».

Бизнес получил отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года. Эта мера касается только тех помещений, которые арендуют у города. Срок уплаты переносится до конца года. Также заведения общепита могут рассчитывать на программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер помощи — 1 млн. рублей.

«Любые предприятия общественного питания смогут получить субсидию в размере до 1 млн рублей, которую предприниматель сможет израсходовать на одну или несколько целей, — прокомментировала Минеева. — Сюда же будет входить возможность получения единоразовой выплаты в размере 6,5 тыс. рублей на одного сотрудника для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Оснований для получения субсидии огромное множество, поэтому практически все рестораны смогут попасть под критерии для ее получения».

Кроме того, предприятия общественного питания могут получить льготные кредиты.

«Предприятия в рамках МСП смогут получить возможность льготного кредитования по ставке 7% — это размер конечной ставки для заемщика, при этом банки получат от города компенсацию по недополученным доходам в размере 8%), — уточнила московский омбудсмен. — Максимальный размер кредита увеличен до 100 млн рублей. Предприятия вне рамок МСП, но с оборотом до 2 млрд рублей, получают льготное кредитование до конца года, на следующих условиях: 4% — размер компенсации от города по недополученным доходам банка и 6% - максимальный размер конечной ставки для заемщика. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей».

Еще с выходом первого постановления мэра Москвы по ограничительным мерам для ресторанов, 22 июня, Минеева предложила вести вычет по налогам на доходы для привившихся граждан и вычет по страховым взносам для предпринимателей за вакцинацию сотрудников. Выплаты предложено применять за период с января по июнь текущего года.

По оценке президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, которую он озвучил 29 июня на телеканале «Россия-24», уже принятые меры антикризисной поддержки московского общепита обойдутся бюджету города более чем в 10 млрд рублей. И самой востребованной из этих мер будет субсидия до 1 млн рублей, отметил он.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов уточнил, что воспользоваться мерами поддержки смогут только те заведения общественного питания, которые вакцинируют своих сотрудников и выполняют другие COVID-требования.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов положительно оценил принятые властями Москвы новые меры поддержки, однако, по его мнению, сами представители бизнеса рассчитывают не только на льготные кредиты и отсрочку платежей по аренде.

«Новый пакет мер поддержки московского общепита — это компромисс между бизнесом и столичным правительством, — сообщил он на своей странице в социальной сети. — Предусмотренные субсидии в размере до 1 млн рублей — это прекрасно, но пока непонятно, какому количеству субъектов МСП и на каких условиях их удастся получить. А ресторанным сетям, у которых оборот превышает 2 млрд рублей, не досталось вообще ничего, даже кредитов по щадящей ставке. А ведь именно эти сети, находясь на общей системе налогообложения, декларируют всю выручку, платят налогов на миллиард рублей и более, обеспечивают рабочими местами десятки тысяч сотрудников». Сетей заведений, у которых оборот выше 2 млрд рублей, всего пять-семь на всю Москву, не больше, уточнил омбудсмен.

По словам Титова, московское отделение Федерации рестораторов и отельеров уже отправило в мэрию свой список предложений по поддержке бизнеса, в него вошли такие меры как обнуление арендной платы для помещений, арендуемых у города, длительные отсрочки по уже имеющимся кредитам и другие.

Но на помощь города рассчитывают не только рестораторы. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) также обратилась к властям Москвы с просьбой обеспечить льготу по налогу на имущество для компаний, которые получили паспорт здоровья (документ с информацией о медосмотре работника) в июне-июле, и полное субсидирование затрат на тесты сотрудников перед вакцинацией. По подсчетам ассоциации, общие затраты фитнес-индустрии только на тестирование перед прививкой составят 108 млн рублей.

«В целом пока невозможно прогнозировать развитие событий (в том числе и изменение ограничений), предприниматели не могут строить и более-менее реалистичные бизнес-планы, — отметил Титов. — Они сейчас нуждаются в том, чтобы государство на какое-то время вообще ничего от них не требовало. Это было бы проще и удобнее».

Он выразил надежду, что к концу III квартала большинство россиян уже вакцинируются от COVID-19 и предотвратят новую волну.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей совместно с общественным омбудсменом по малому и среднему бизнесу Анастасией Татуловой и Институтом экономики роста имени Столыпина подготовили подробный план по финансовой поддержке бизнеса. Предлагаемые ими меры изложены в специальном докладе президенту РФ «МСП/Постковид. Время для системных решений». Этот документ опубликуют в скором времени, после 10 июля, уточнили в пресс-службе омбудсмена.

В качестве мер поддержки бизнеса предложено компенсировать представителям МСП проведение тестов на антитела и ПЦР-тестов, продлить выплату компенсаций на приобретение средств индивидуальной защиты, установить льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов и лизинговых платежей для субъектов МСП, которые в прошлом году потеряли больше 30%, ввести по всей стране мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020-2022 годы, заморозить до 2023 года тарифы на коммунальные услуги для предприятий МСП и другие.

Ограничения могут распространится и на другие сферы жизни

Недавно, 29 июня, в СМИ появилась еще одна пугающая невакцинированных граждан новость: несмотря на то, что власти Москвы не собирались вводить дополнительные ограничения, вскоре требование предъявлять QR-коды могут распространить не только на заведения общепита, но и на посещение магазинов и даже на поездки в общественном транспорте.

Однако первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в разговоре с Expert.ru опроверг эту информацию. Он отметил, что новые ограничения власти Москвы пока не планируют.

