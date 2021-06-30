«Ростех» получит около 21,5 млрд рублей на развитие 5G от Минцифры

Минцифры предоставит госкорпорации «Ростех» субсидию в размере 21,4 млрд руб. до 2024 г. на развитие технологий связи 5G, говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха». Такую же сумму предоставит корпорация из своих личных средств на развитие технологии.

Средства «Ростеха» будут направлены на разработку проекта по производству оборудования 5G/IMT-2020 и его системный выпуск., а также базовой станции 5G и опорной сети для нее. С этой целью корпорация собирает объединение из российских компаний, имеющих наработки в данной отрасли. Также будет подготовлена площадка для серийного производства оборудования для сетей 5G. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, соглашение с «Ростехом» усилит консолидацию в этом направлении, что «позволит получить в 2024 г. отечественное комплексное решение 5G».

В 2019 г. «Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение с правительством России о разработке дорожной карты развития сетей пятого поколения в России, которая была утверждена осенью 2021 года кабмином и сейчас реализуется. Документ, кроме прочего предусматривает выделение субсидий для «Ростеха» на создание российской технологической базы 5G до 2024 г. в объеме чуть менее 21,5 млрд руб. В целом на развертывание 5G в России, до конца 2024 г. потребуется 208 млрд руб.

