Курс доллара: рубль просел в среду на фоне внешнего негатива

Российская нацвалюта просела в ходе торгов в среду. Доллар к рублю начал день на отметке 72.74 , в то время как евро начал торги на отметке 86.52 . К 17:00 доллар поднялся и достиг уровня 72.89 рубля, а евро повысился до 86.59 рубля. Индекс DXY при этом с 91,87 пункта достиг 92,07 пункта.

«Поначалу рубль умеренно укреплялся, несмотря на ухудшение внешнего фона. Однако в начале основной сессии российская валюта испытала сильное снижение, обновив недельный минимум. На старте дня глобальные площадки и нефтяные цены повышались, но вскоре стали сдавать позиции, периодически предпринимая попытки возобновить рост. Однако после открытия европейских торгов внешний фон существенно ухудшился, но рубль некоторое время не замечал этого»,-комментирует динамику аналитики БКС Дмитрий Бабин.

Он также отмечает, что давление на рисковые активы продолжает оказывать угроза новой волны пандемии на фоне распространения более опасного штамма коронавируса. Это способно затормозить восстановление экономики, а в условиях высокой инфляции меры экономического стимулирования ограничены.

«Дополнительным негативом для рублевых активов могли выступить появившиеся в западных СМИ сообщения со ссылкой на источники в спецслужбах о том, что Россия якобы стоит за кибератаками на немецкую инфраструктуру и банки. Вместе с вчерашними заявлениями ЕС о подготовке новых антироссийских санкций это создает негативный информационный фон, особенно для иностранных инвесторов»,-указывает Дмитрий Бабин.