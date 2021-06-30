На рынках установилось хрупкое равновесие

Раздумья инвесторов привели к тому, что акции и американские фьючерсы в последний день июня почти не изменились. Индекс Stoxx Europe 600, например, снизился 30 июня на 0,1% в начале девятого утра по Гринвичу. Среди «отстающих» турфирмы и пароходные компании. Расти вместе со всеми остальными им мешает стремительное распространение Дельты (индийского штамма) в Европе и то, что правительства европейских стран вводят новые ограничения для передвижений, что в первую очередь сказывается на туристах и турсекторе.
С другой стороны, с экономикой пока все относительно, конечно, в порядке. По крайней мере, уверенность в экономике еврозоны выросла в июне до самого высокого за два с лишним десятилетия уровня.
Статистика свидетельствует и о всплеске в июне доверия потребителей в США до рекордного за все время пандемии уровня. Азиатские акции почти не изменились, а в Японии и Гонконге - немного понизились.
Доллар стабилизировался вместе со ставками по гособлигациям США. Инвесторы сейчас также осмысливают последние заявления руководства главного американского банка, ФРС. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, например, заявил 29 июня, что дождался бы более сильного укрепления рынка труда США, прежде чем замедлять покупки активов. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, с другой стороны, считает, что состояние экономики заставляет задуматься о постепенном снижении мер поддержки.
Рынки сейчас тонко сбалансированы между надеждами на неминуемый возврат к нормальной жизни и страхами, что инфляция или штаммы Covid-19 помешают восстановлению глобальной экономики. В данный момент на рынке ценных бумаг ралли несмотря на явную переоцененность активов и сильную перспективу ужесточения монетарной политики по мере того, как восстановление экономики подталкивает вверх цены на сырье и инфляцию.
«Условия в третьем квартале по-прежнему будут оставаться положительными для рисковых активов,- считает главный аналитик Nordea Investment Funds SA Себастьян Гали,- несмотря на опасения, что скачки инфляции могут изменить этот сценарий. В результате мы полагаем, что следует ждать периодов сильной волатильности».
Что касается сырья, то цены на нефть растут накануне важной встречи министров ОПЕК+, которая состоится в четверг, 1 июля. Так, цена барреля нефти марки WTI на всех биржах поднялась выше 73 долларов. Причина, очевидно, заключается в ожиданиях, что после саммита вырастет предложение.