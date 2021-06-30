На рынках установилось хрупкое равновесие

Раздумья инвесторов привели к тому, что акции и американские фьючерсы в последний день июня почти не изменились. Индекс Stoxx Europe 600, например, снизился 30 июня на 0,1% в начале девятого утра по Гринвичу. Среди «отстающих» турфирмы и пароходные компании. Расти вместе со всеми остальными им мешает стремительное распространение Дельты (индийского штамма) в Европе и то, что правительства европейских стран вводят новые ограничения для передвижений, что в первую очередь сказывается на туристах и турсекторе.

С другой стороны, с экономикой пока все относительно, конечно, в порядке. По крайней мере, уверенность в экономике еврозоны выросла в июне до самого высокого за два с лишним десятилетия уровня.