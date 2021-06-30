В России выявлено более 21 тыс. новых случаев COVID

В России за последние 24 часа выявили 21 042 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Также зарегистрирован антирекорд по летальным исходам от инфекции, - 669 смертей от COVID-19 за сутки, днем ранее сообщалось о 652 погибших. В общей сложности от инфекции умерли 135 214 человек. Условная летальность осталась на уровне 2,45%, следует из данных штаба. В общей сложности успешно перебороли заболевание 5 000 393 человека, из которых за последние сутки выписаны их российских больниц 16 356 пациентов.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 514 599.

Лидирует по заболеваемости среди регионов Москве. В столице выявлено 5823 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5574 человека, скончались 117 пациентов. За все время эпидемии в городе зафиксировано 1 358 215 случаев болезни. В топ-5 наряду с Москвой вошли Московская область (+2583), Санкт-Петербург (+1503), Нижегородская (+358) и Брянская области (+324).

Россия продолжает занимать пятое место в мире среди стран с наибольшим показателем заболеваемости коронавирусом. Лидируют США, где зафиксировано более 33,6 млн случаев заболевания, далее следуют Индия (более 30,3 млн), Бразилия (свыше 18,5 млн) и Франция (более 5,8 млн). По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 181 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,9 млн человек.

