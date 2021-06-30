Центробанк инициировал новую пенсионную реформу

Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) разработал новую систему пенсионных накоплений, которая должна стимулировать россиян активнее вкладываться в свою будущую пенсию. Согласно новой системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО ), отчисляемые средства будут принадлежать гражданам, а не государству, и их гарантируют выплатить в полном объеме, пишет «Коммерсант».

«Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность», — цитирует издание зампреда Центробанка Виктора Чистюхина.

По его словам, регулятор выступает за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» и предлагает «квазигосударственную систему» трансформировать в негосударственное пенсионное обеспечение.

Гендиректор «ВТБ Пенсионного фонда» Лариса Горчаковская уточнила, что для стимулирования добровольных пенсионных взносов гражданам предлагается предоставлять отдельный налоговый вычет. В Центробанке тоже выступают за перенос в эту концепцию налоговых вычетов в размере 6% от дохода, которые были предусмотрены в гарантированном пенсионном плане. НПФ также предлагают узаконить гарантированную выплату всей суммы накоплений, а не 1,4 млн рублей.

Представители отрасли уверены, что гражданам необходимо дать возможность самостоятельно пополнять свои пенсионные счета, а также предоставить варианты досрочных выплат.

«В результате должна сложиться новая трехкомпонентная пенсионная система. В нее войдут стандартная пенсионная схема, индивидуальные пенсионные планы, которые уже сейчас есть с разными сроками выплат и разными вариантами взносов, а также корпоративные пенсионные программы», — пояснила глава пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова.

В данный момент идет подготовка презентации этой концепции министру финансов РФ Антону Силуанову.

Ранее в статье Expert.ru Пенсионный эффект сообщалось, что в 2019 году российский бюджет сэкономил на пенсионных выплатах 21,5 млрд рублей. Одновременно на 184 рубля выросла страховая пенсия по старости. Выигрыши для казны и для людей оказались скромные, правда, и вся экономия предназначалась на повышение пенсий.