У иностранцев возникли проблемы при получении QR-кодов

Иностранные граждане, временно проживающие и работающие в Москве, столкнулись со сложностями при попытке получить QR-код для пропуска в рестораны и кафе, сообщает «Коммерсантъ».

«Сложнее всего тем, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или переболел COVID-19, но не обращался в российские медучреждения», - сообщает газета.

Издание отмечает, что в таком случае иностранцам придется ради получения кода сдавать ПЦР-тесты каждые три дня. Уточняется, что проблемы возникли у некоторых дипломатов, привитых вакцинами российского производства.

Основная трудность вызвана невозможностью получить большинству привитых иностранцев код по интернету, но у них есть возможность обратиться за ним в поликлинику, где была проведена вакцинация, рассказал собеседник издания.

В частности о невозможности пойти в кафе или ресторан рассказали в посольстве Армении, чьи сотрудники вакцинировались препаратами российского производства. По словам собеседника издания, возникшие сложности были доведены до МИДа России, где заверили, что занимаются вопросом.

«Вроде бы есть решение. Это кажется чисто технической задачей, которая, мы надеемся, решится в ближайшее время», - рассказали «Коммерсанту» в посольстве Армении в Москве. В МИД РФ также отметили, что это комплексная проблема, которая касается не только иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.

