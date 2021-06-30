В Краснодарском крае изменили правила въезда для туристов

С 1 июля отели Краснодарского края будут принимать не только вакцинированных от коронавируса туристов и имеющих отрицательный ПЦР-тест, но и тех, кто сможет доказать, что переболел COVID-19. А с 1 августа с отрицательным ПЦР-тестом смогут заселиться те, у кого есть противопоказания к прививке, а также дети до шести лет, тогда как раньше речь шла только о приеме прививитых сограждан. Губернатор региона Вениамин Кондратьев внес соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», сообщает его пресс-служба.

Согласно изменениям, с 1 июля туристам при заселении в гостиницу необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три дня, либо справку о перенесенном коронавирусе, если со дня выздоровления прошло не более полугода (справку можно получить в личном кабинете на портале госуслуг).

С 1 августа прибывшие на отдых в Краснодарский край должны предоставить сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании, либо справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест. ПЦР-тест требуется также для несовершеннолетних от семи до 18 лет.

Гражданам Армении, Белоруссии и Киргизии, въезжающим на курорты региона, необходимо будет предоставить только отрицательный ПЦР-тест в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

Ранее Expert.ru в статье Краснодарский край: туриндустрия проигрывает «дикарям», уже писал, что запрет на заселение в гостиницы краснодарских курортов приезжих, не имеющих документального подтверждения их безопасности для окружающих, уже вызвал панику у хозяев черноморских гостиниц из-за вполне реальной угрозы оказаться в этом году на мели.

Российские авиакомпании также предупредили о возможной отмене половины рейсов в курортные города края. Причина этого - отказ гостиниц в размещении членов экипажей, не имеющих отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса. В Ассоциации туроператоров России оценили потери региона из-за новых мер в сумму от 40 млрд до 55 млрд рублей.

