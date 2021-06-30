В России нашли все штаммы коронавируса

Помимо индийского и британского, в России присутствуют южноафриканский, бразильский, тайский и перуанский штаммы коронавируса. В настоящий момент ученые изучают их свойства. Об этом сообщил заместитель гендиректора по научно-производственной деятельности ФМБА России Герман Шипулин в эфире телеканала «Доктор».

«У нас сейчас коллекция, практически все варианты зловещие, которые описаны: это и южноафриканский штамм, бразильский у нас есть, перуанский у нас есть штамм, мы обнаружили. Вчера мы обнаружили тайский штамм, который тоже впервые в России выявлен, мы описываем его свойства сейчас», — заявил Шипулин.

Он также добавил, что наибольшие опасения вызывает индийский штамм COVID-19, и основная работа сейчас направлена на его изучение. За перуанским, тайским и прочими штаммами пока просто наблюдают, оценивают частоту их выявления и новые мутации.

Ранее Expert.ru сообщал, что индийский штамм ВОЗ признала самым опасным вариантом коронавируса. Благодаря своей агрессивности, скорости распространения и способности заражать людей он представляет особую опасность для стран и регионов с низким уровнем вакцинации. У зараженных индийским штаммом болезнь протекает значительно тяжелее, чем при заражении другими вариантами коронавируса. У них намного выше вероятность попадания в больницу и летального исхода.