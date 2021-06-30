В ЕС планируют отказаться от клеточного содержания кур и свиней

Комиссия Евросоюза поддержала инициативу активистов, потребовавших прекратить содержать в клетках кур-несушек, кроликов, свиней, телят и лошадей. Как сообщает Die Zeit, законодательно это предложение будет оформлено к 2023 году, а запрет может вступить в силу с 2027 года.

«Поэтапный отказ от клеток дорого обойдется фермерам. Комиссия не подведет их, а поддержит на всех этапах перехода», — заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Она уточнила, что фермерам будут выделяться субсидии для переоборудования мест содержания животных. Это, по мнению европейских парламентариев, позволит сделать жизнь животных благополучной, а их питание — более устойчивым.

«Каждый день, когда мы не предпринимаем никаких действий, — это день, когда миллион свиноматок не может заботиться о своих поросятах, а куры и кролики не могут двигаться так, как им нужно», — подчеркнул представитель Организации потребителей Foodwatch Маттиас Вольфшмидт.

К октябрю прошлого года европейские общественники собрали около 1,4 млн подписей в рамках инициативы «Покончим с клетками». Такая поддержка побудила комиссию ЕС заняться этим вопросом.