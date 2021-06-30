Владимир Путин: «Как только начнете принимать за правду льстивые речи, то рискуете быть съеденными»

Ожидаемо, стартовой темой прямой линии стал весь круг тем, связанных с пандемией коронавируса, и особенно — вакцинации. По чистому времени, которое Путин вместе с «переболевшей, но не привитой» ведущей эфира уделил этой тематике, она затмила все прочие темы, исключая разве что вопросы ЖКХ.
Тотальный локдаун или тотальная вакцинация
В какой-то момент прямая линия даже стала напоминать какую-нибудь программу про здравоохранение, настолько глубоко и детально президент вникал в вопросы борьбы с пандемией. Он сразу дал понять, что по-прежнему против обязательной вакцинации: «Я в своё время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения». Он напомнил, что и Госдума так и не внесла вакцинацию от коронавируса в перечень обязательных прививок.
Однако радость антипрививочников длилась недолго: Путин тут же добавил, что те губернаторы, которые в своих регионах вводят обязательную вакцинацию для тех или иных групп риска, имеют на это право согласно закону 1998 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Путин подчеркнул, что предотвратить еще более серьезную проблему — тотальный локдаун — можно только через тотальную же вакцинацию, и отверг утверждения, что в этой сфере царит неразбериха. Президент признался, что люди из его близкого окружения болели после вакцинации, но легко, и тяжелые препараты для лечения не понадобились.
Путин даже наконец-то раскрыл почти государственную тайну, сообщив, какой именно вакциной воспользовался он сам. Опять же ожидаемо, таковой оказался Спутник-V. «Принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что Вооруженные Силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный и главнокомандующий», — пошутил он, позже пообещав завезти вакцину также в ЛНР и ДНР по просьбе руководства этих образований.
Путин коснулся темы пандемии даже отвечая на вопрос о том, как он оценивает работу Госдумы 7-го созыва. По его оценке, депутаты в тяжелейших условиях проявили подлинный героизм, приходя в зал заседаний и голосуя, рискуя здоровьем и жизнью.
Он особенно хвалил депутатов «Единой России», которые принимают многие решения даже себе во вред. «Работа «Единой России» создает прочную базу российской государственности, и я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании», пообещал он, в том числе в силу того, что «был автором, что называется, создателем этой партии».
Российский лидер тонко намекнул коллегам по высшим государственным органам, что тем следует чаще перечитывать сказку «Колобок».
«Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», — объяснил он свою довольно неожиданную рекомендацию.
Из Украины — без любви
Примерно через полчаса обсуждения пандемической тематики ведущая, показав высший пилотаж в логичном переходе на другую тему, подняла украинскую тему в такой постановке: «Почему Украина не вошла в список недружественных стран?» (вопрос пришел по смс).
По мнению президента, украинцы и русские вообще представляют единый народ, а разводят их по разным «квартирам» то Речь Посполитая, то Австро-Венгрия, то большевики. «Везде хватает узколобых людей и крайних националистов: у нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительны», — заметил Путин. Президент пообещал написать на эту тему аналитическую статью, сказав, что уже думал над ней прежде.
«Вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к нам», - констатировал президент. Иначе, по его словам, трудно было бы объяснить проект внесённого в Раду закона, где русский народ объявляется некоренным.
«Ну это вообще просто уму непостижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», — возмутился Путин, добавив, что те, у кого не будет возможности из-за этого закона уехать (из страны) «будут вынуждены переписываться» (в украинцев), а «это приведёт к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения».
Он также обвинил Владимира Зеленского в подавлении оппозиции, лидеров которой украинские власти сажают в тюрьмы или под домашний арест или вообще «убивают на улицах».
«Чего встречаться с Зеленским, если он отдал страну под полное внешнее управление. Ключевые решения принимают не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже», — сказал президент РФ, заметив, однако, что не отказывается от встреч подобного рода, «надо только понять, о чём говорить».
Один из зрителей обеспокоился, не поставил ли инцидент с британским эсминцем в Черном море мир на грань мировой войны. Путин сразу успокоил алармистов, пообещав, что инциденты с британским, а чуть позднее с голландским военными кораблями не ставит под прямую угрозу мир во всем мире.
«Они знают, что не могут выйти победителями в такой войне», —объяснил он причину своего спокойствия. Тем не менее, добавил Путин, его беспокоит то, что натовские корабли «приперлись к нашим границам», что означает начало «военного освоения украинской территории».
«Если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, чтобы мир оказался на грани третьей мировой. Мы на своей территории, боремся за свое будущее. Они пришли к нам за тысячи километров», —сказал глава государства.
Зрители из Санкт-Петербурга и Омска поставили под сомнение и целесообразность встречи Путина с Джо Байденом, поскольку, как считает зритель, «от президента США мало что зависит». Путин не согласился с таким мнением, указав, что политический класс США начинает понимать, что период однополярного мира закончился, и по ряду параметров, военных и экономических, Соединенные Штаты уступают России и Китаю. Путин подчеркнул, что Россия не намерена отвечать на западные санкции, если это навредит российской экономике, но добавил, что отвечать Москва будет только асимметрично.
«Мир кардинальным образом меняется, а наши партнеры в Штатах, с одной стороны, все понимают, а с другой стороны, пытаются сохранить монопольное положение. Отсюда и деструктивное поведение. Очень рассчитываю на то, что осознание меняющегося мира приведет к переосмыслению приоритетов», — надеется Путин.
Частично международную тему затронул и блогер Никита, который просил президента прояснить будущее зарубежных Интернет-платформ. И здесь Путин постарался сделать заинтересованной аудитории инъекцию оптимизма, пообещав, что власти России не планируют тотальной блокировки иностранных соцсетей, но будут требовать от них соблюдения российского законодательства.
«Чувство собственного достоинства у нас с вами должно быть», — заметил он. И пояснил далее, какое мнение сложилось у него об иностранных соцсетях и хостингах и какова должна быть политика государства в этих вопросах.
«Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. И когда нам говорят: знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит. Это же унижает наше с вами достоинство. Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны подчиняться нашим законам», — подчеркнул Путин.
«На первом этапе, надеюсь, что этим первым этапом так всё и ограничится, мы настаиваем и требуем», — сказал он, чтобы «международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, с которыми можно было бы хотя бы ввести диалог».
«Нас слышат, и некоторые коллеги собираются это делать, то есть открывать представительства», — заметил он, указав в то же время на то, что «существуют различные технические методы — замедление скорости и тому подобное». В качестве примера, что даже самые непримиримые противоречия между властями и Интернет-платформами можно разрешить при обоюдном желании, Путин привел мессенджер Телеграм.
Что волнует бизнес
Но все же глобальные вопросы были единичными. В основном росяине, как всегда, просили президента обратить внимание на сугубо бытовые проблемы конкретных регионов, городов, сел и даже отдельных семей: посодействовать газификации, прекратить незаконный оборот персональных данных, создать рабочие места для предпенсионеров, отремонтировать дороги, поторопить мусорную реформу и даже изменить «позорную ситуацию» в российском футболе.
Путин непосредственно в прямом эфире пытался решать какие-то вопросы, какие-то перепоручал губернаторам и правоохранителям — часть из них успела отрапортовать о решении вопросов еще до того, как прямая линия завершилась.
Принципиальный для всех предпринимателей вопрос задал бизнесмен из Сургута, который возмущен политикой банков, выдающих кредиты малому и среднему бизнесу под неподъемные 18 процентов, на очень короткие сроки и только под залог.
Путин морально поддержал собеседника, напомнив, что в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех, и власти об этом осведомлены. Президент перечислил ряд мер, которые уже приняло правительство, чтобы поддержать предпринимателей (кредиты под нулевую ставку, и под 2 процента с погашением потом этих кредитов, если сохраняется численный состав работающих, пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок, в том числе по социальным взносам в два раза).
Президент солидаризовался с предпринимателем в том, что 18 процентов - многовато, «потому что средняя ставка у нас сегодня — 12 процентов по малым предприятиям и по микрокредитованию», и предложил бизнесмену попробовать льготные формы в виде 8, 25 процента.
И все же Путин не стал слишком обнадеживать предпринимателей, обратив их внимание на то, что, к примеру, беззалоговые кредиты могут подорвать банковскую систему. «Принять решения, которые бы, по сути, раскачали эту финансовую платформу, — тоже, видимо, опасная вещь», — сказал он. «Это вопрос бюджетных возможностей или бюджетных ограничений, с другой стороны», — заметил Путин.
Взять цены под контроль
Большой пласт вопросов, заданных в ходе прямой линии, касался в той или иной форме роста цен — на продукты питания, стройматериалы и другие товары и услуги.
Президент постарался объяснить своим собеседникам, что цены на продукты в России растут из-за мировых рыночных тенденций, а мировые индексы на продукты питания сейчас находятся на самой высокой планке за последние десять лет.
«Причин там много : и печать денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест, работающих там и так далее», — сказал Путин.
Путин напомнил, что когда в 2020 году выросли цены на сахар и подсолнечное масло, правительство заключило соглашения с производителями и торговыми сетями, субсидировались производители, вводились повышенные таможенные пошлины. Это регулирование дало эффект, но не по всем товарам, согласился президент.
Также Путин объяснил рост цен на стройматериалы общей инфляцией и ростом цен на металлы на мировых рынках.
«На мировых рынках резко поднялась цена на металл, кстати говоря, это продовольствия тоже касается, на сахар на мировых рынках поднялись цены, и наши производители потащили за границу, а у нас дефицит возник и цены пошли наверх. То же самое и с металлом, выросли цены на мировом рынке на металл. Здесь стараются поднять до мирового уровня, а соответственно, и всё, что с этим связано, сразу начинает дорожать», — объяснил он.
«Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на основные товары, связанные со стройкой. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной», — добавил президент.
О будущем — своем и России
Затронута была во время прямой линии и непростая тема транзита власти, когда зритель спросил президента, кого он видит в качестве следующего главы государства.
«Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента», — сказал Путин, подчеркнув, что так происходит во всех странах мира.
Однако он не стал называть конкретных имен, пояснив, что сделает это, «когда подойдет время».
Зрители прямой линии поинтересовались «сошедшей с ума погодой», чем даже вызвали удивление ведущей, что такой вопрос задают президенту. Но Путин оказался подготовлен к такому вопросу, объяснив, что ученые связывают изменение климата на Земле как с глобальными природными процессами, так и с деятельностью человека.
Он предупредил, что если глобальное потепление не удастся остановить, Земле грозит превратиться во вторую Венеру с 500-градусной температурой на поверхности. Необходимо «сделать все, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере, во Вселенной в целом», — добавил он.
«На территории нашей страны глобальное потепление происходит даже быстрее, чем в других регионах. Если вечная мерзлота оттает, это приведет к серьезным последствиям», — согласился Путин.
Уже под занавес Путин остановился на геополитических перспективах России. Президент, который ранее называл распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой 20 века», сегодня отметил, что восстанавливать Союз «бессмысленно и нецелесообразно», так как Россия может столкнуться с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, «и даже с некоторыми вопросами размывания государственнообразующего этнического ядра».
«Россия (после распада СССР) потеряла половину потенциала своей экономики, почти столько же населения и немало территорий. Несмотря на все эти утраты, Россия остается самой крупной страной в мире», — подчеркнул он.
Он указал, что Россия остается также и мировой кладовой ресурсов. Но ее главный «золотой запас» — это сам российский народ, а главным залогом успеха страны является ее внутренняя стабильность.
«Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, то успех неизбежен. Тогда мы с полным основанием и гордостью сможем сказать, что мы живем в государстве, которое внутренне привлекательно для того, чтобы здесь жить, с полным основанием сможем сказать, что мы живем в стране, которую считаем великой. На мой взгляд, это очень важно — вот это внутреннее ощущение граждан и внутреннее отношение к России является важной гарантией, что Россия, безусловно, добьется всех целей, которые перед собой ставит» , — объяснил Путин причину своего оптимизма.