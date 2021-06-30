Владимир Путин: «Как только начнете принимать за правду льстивые речи, то рискуете быть съеденными»

Ожидаемо, стартовой темой прямой линии стал весь круг тем, связанных с пандемией коронавируса, и особенно — вакцинации. По чистому времени, которое Путин вместе с «переболевшей, но не привитой» ведущей эфира уделил этой тематике, она затмила все прочие темы, исключая разве что вопросы ЖКХ.

Тотальный локдаун или тотальная вакцинация

В какой-то момент прямая линия даже стала напоминать какую-нибудь программу про здравоохранение, настолько глубоко и детально президент вникал в вопросы борьбы с пандемией. Он сразу дал понять, что по-прежнему против обязательной вакцинации: «Я в своё время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения». Он напомнил, что и Госдума так и не внесла вакцинацию от коронавируса в перечень обязательных прививок.

Однако радость антипрививочников длилась недолго: Путин тут же добавил, что те губернаторы, которые в своих регионах вводят обязательную вакцинацию для тех или иных групп риска, имеют на это право согласно закону 1998 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Путин подчеркнул, что предотвратить еще более серьезную проблему — тотальный локдаун — можно только через тотальную же вакцинацию, и отверг утверждения, что в этой сфере царит неразбериха. Президент признался, что люди из его близкого окружения болели после вакцинации, но легко, и тяжелые препараты для лечения не понадобились.

Путин даже наконец-то раскрыл почти государственную тайну, сообщив, какой именно вакциной воспользовался он сам. Опять же ожидаемо, таковой оказался Спутник-V. «Принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что Вооруженные Силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный и главнокомандующий», — пошутил он, позже пообещав завезти вакцину также в ЛНР и ДНР по просьбе руководства этих образований.

Путин коснулся темы пандемии даже отвечая на вопрос о том, как он оценивает работу Госдумы 7-го созыва. По его оценке, депутаты в тяжелейших условиях проявили подлинный героизм, приходя в зал заседаний и голосуя, рискуя здоровьем и жизнью.

Он особенно хвалил депутатов «Единой России», которые принимают многие решения даже себе во вред. «Работа «Единой России» создает прочную базу российской государственности, и я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании», пообещал он, в том числе в силу того, что «был автором, что называется, создателем этой партии».

Российский лидер тонко намекнул коллегам по высшим государственным органам, что тем следует чаще перечитывать сказку «Колобок».

«Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», — объяснил он свою довольно неожиданную рекомендацию.

Из Украины — без любви

Примерно через полчаса обсуждения пандемической тематики ведущая, показав высший пилотаж в логичном переходе на другую тему, подняла украинскую тему в такой постановке: «Почему Украина не вошла в список недружественных стран?» (вопрос пришел по смс).

По мнению президента, украинцы и русские вообще представляют единый народ, а разводят их по разным «квартирам» то Речь Посполитая, то Австро-Венгрия, то большевики. «Везде хватает узколобых людей и крайних националистов: у нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительны», — заметил Путин. Президент пообещал написать на эту тему аналитическую статью, сказав, что уже думал над ней прежде.

«Вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к нам», - констатировал президент. Иначе, по его словам, трудно было бы объяснить проект внесённого в Раду закона, где русский народ объявляется некоренным.

«Ну это вообще просто уму непостижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», — возмутился Путин, добавив, что те, у кого не будет возможности из-за этого закона уехать (из страны) «будут вынуждены переписываться» (в украинцев), а «это приведёт к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения».

Он также обвинил Владимира Зеленского в подавлении оппозиции, лидеров которой украинские власти сажают в тюрьмы или под домашний арест или вообще «убивают на улицах».

«Чего встречаться с Зеленским, если он отдал страну под полное внешнее управление. Ключевые решения принимают не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже», — сказал президент РФ, заметив, однако, что не отказывается от встреч подобного рода, «надо только понять, о чём говорить».

Один из зрителей обеспокоился, не поставил ли инцидент с британским эсминцем в Черном море мир на грань мировой войны. Путин сразу успокоил алармистов, пообещав, что инциденты с британским, а чуть позднее с голландским военными кораблями не ставит под прямую угрозу мир во всем мире.

«Они знают, что не могут выйти победителями в такой войне», —объяснил он причину своего спокойствия. Тем не менее, добавил Путин, его беспокоит то, что натовские корабли «приперлись к нашим границам», что означает начало «военного освоения украинской территории».

«Если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, чтобы мир оказался на грани третьей мировой. Мы на своей территории, боремся за свое будущее. Они пришли к нам за тысячи километров», —сказал глава государства.

Зрители из Санкт-Петербурга и Омска поставили под сомнение и целесообразность встречи Путина с Джо Байденом, поскольку, как считает зритель, «от президента США мало что зависит». Путин не согласился с таким мнением, указав, что политический класс США начинает понимать, что период однополярного мира закончился, и по ряду параметров, военных и экономических, Соединенные Штаты уступают России и Китаю. Путин подчеркнул, что Россия не намерена отвечать на западные санкции, если это навредит российской экономике, но добавил, что отвечать Москва будет только асимметрично.

«Мир кардинальным образом меняется, а наши партнеры в Штатах, с одной стороны, все понимают, а с другой стороны, пытаются сохранить монопольное положение. Отсюда и деструктивное поведение. Очень рассчитываю на то, что осознание меняющегося мира приведет к переосмыслению приоритетов», — надеется Путин.

Частично международную тему затронул и блогер Никита, который просил президента прояснить будущее зарубежных Интернет-платформ. И здесь Путин постарался сделать заинтересованной аудитории инъекцию оптимизма, пообещав, что власти России не планируют тотальной блокировки иностранных соцсетей, но будут требовать от них соблюдения российского законодательства.

«Чувство собственного достоинства у нас с вами должно быть», — заметил он. И пояснил далее, какое мнение сложилось у него об иностранных соцсетях и хостингах и какова должна быть политика государства в этих вопросах.

«Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. И когда нам говорят: знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит. Это же унижает наше с вами достоинство. Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны подчиняться нашим законам», — подчеркнул Путин.