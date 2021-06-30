Всё выключено: что мешает Крыму стать главным курортом России

Турция по-прежнему привлекает российских отдыхающих больше, чем отечественные курорты. В этом в конце июня честно признался глава Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. И действительно: после появления информации о возобновлении перелетов в Турцию туроператоры стали фиксировать взрывной рост запросов на турецкое побережье. Этому есть простое объяснение: получить качественный семейный отдых по системе «всё включено» в российском Крыму по ценам, сравнимым с турецкими, практически невозможно.

О том, что туризм должен стать одним из главных драйверов развития Крыма, неоднократно заявляли и в Москве, и в Симферополе. Для этого в туристическую инфраструктуру и в целом в экономику региона из федерального бюджета вливаются колоссальные деньги. Но появление новых дорог, мостов, аэропорта, гостиниц и набережных слабо повлияло на уровень качества собственно отдыха.

Туристическая отрасль полуострова как будто забетонировала в себе две ржавые, устаревшие опоры: советскую и украинскую. На первую опирается частный сектор и обслуживающий персонал, на вторую — мелкий бизнес. И вот, привыкший к европейским и турецким стандартам сервиса житель мегаполиса впадает в ступор, получив отказ таксиста ехать в аэропорт, потому что «сейчас мне это невыгодно, вот если найду пассажира на обратную дорогу, тогда и вас повезу». А мечтающая избавиться от домашнего быта молодая мать идет в магазин за тряпкой для мытья пола и «доместосом», потому что в некоторых ведомственных санаториях Крыма до сих пор принято убирать номер раз в неделю. Частный сектор, кстати, тоже не спешит разгрузить замученных домашним бытом: убираться в съемном жилье придется самостоятельно, и это при том, что цена номера составляет от 1500 руб. в сутки.

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К сожалению, некачественный сервис никак не компенсируется выгодной ценой. С каждым годом отдых в Крыму становится дороже. Особенно это заметно по южному берегу, который постепенно возвращает себе статус элитного «царского» курорта для избранных. Практически все южное побережье (так называемая Большая Ялта) застроено дорогими виллами и не менее дорогими отелями. Наиболее известный из них — «Мрия». В летний сезон стоимость отдыха в этом единственном пятизвездочном отеле Крыма достигает 7 млн руб. за неделю. По отзывам, качество предоставляемых услуг в «Мрии» ничем не отличается от турецких отелей класса «люкс». Но вот в сопоставимом по уровню сервиса, размеру территории и пляжной линии турецком отеле отпуск обойдется в разы, если не в десятки раз дешевле.

Более бюджетные варианты на Южном берегу Крыма найти, конечно, можно. Например, современный трехзвездочный отель в поселке Кореиз предлагает номера от 10000 в сутки. За эту цену можно получить номер стандарт (двое взрослых плюс 1 ребенок), завтрак, собственный пляж, услуги детской комнаты и спа-центр. Отели 2 звезды, не имеющие собственного пляжа и работающие по принципу «всё выключено», в высокий сезон стартуют от 4500 в сутки.

«На Крым только две заявки»

Региональные особенности крымского сервиса хорошо известны побывавшим там хоть раз туристам. Именно поэтому имеющие право на выезд за рубеж граждане России чаще отправляются в сторону Турции и Кипра, а не на родные берега.

«Мои клиенты с нетерпением ждали открытия Турции и Кипра. Как только стало известно о возобновлении полетов, спрос на эти направления взлетел, посыпались запросы один за другим. На Крым всего две заявки», — рассказывает независимый турагент Анастасия Шумкина. По ее словам, соответствующий Турции уровень в Крыму будет просто по космической цене.

В Крыму за 100 тысяч руб. сейчас можно забронировать на неделю отель три звезды «на завтраках», говорит Шумкина. Проезд до места отдыха в стоимость турпакета не входит. Есть более доступные варианты, но уже с нареканиями: претензии к питанию, к особенностям пляжа, сервису.

«При этом бюджетный вариант в турецкой Алании для семьи с двумя детьми на тот же срок обойдется примерно в 150-170 тыс. руб. Это будет полный пакет: от авиаперелета до страховки от невыезда», — продолжает Шумкина. Правда, цены на турецкое направление с каждым днем растут из-за высокого спроса, добавляет она.

Цены как в Москве

«Среди моих знакомых мало кто возвращается сюда на отдых повторно. Выбирают или Сочи, или Турцию, — рассказывает житель Севастополя Владимир, который несколько лет назад приехал в Крым из столицы в длительную командировку. — Сервис никакой, особенно в бюджетных отелях и санаториях, а цены как в Москве. Местные живут по принципу «всё равно турист приедет, зачем стараться». Патриотический энтузиазм быстро сошел на нет. И если еще года три-четыре назад низкое качество услуг и дороговизну туристы списывали на недавнее украинское прошлое, то теперь глаза у людей открылись».

По мнению Владимира, неадекватные цены, плохой сервис и дорогие билеты отпугивают от Крыма жителей небогатых российских регионов.

Действительно, отдых в Крыму позволить себе непросто. К примеру, средняя цена черешни и клубники в июне в Ялте составляла 300—400 руб. за кг. Порция мороженого на любой из многочисленных набережных южного побережья Крыма стоит от 50 до 120 руб., бутылка воды — 50—70 руб. Немного сэкономить можно на закупке продуктов в местной сети супермаркетов, но и там цены практически не отличаются от любого московского магазина. Единственное исключение — соки и вино местного производства.

Рестораны, кафе, кондитерские как будто ксерокопируют «прайсы» своих столичных коллег: порция салата — от 200 руб., шашлык — от 400 руб.

Конечно, снимающие частное жилье и в Крыму, и в Краснодарском крае в большинстве своем выбирают в качестве основного места питания многочисленные столовые. Но и здесь многих ждет разочарование: обед в столовой для семьи с детьми будет стоить не меньше 1000 руб.

Но самый, пожалуй, больной вопрос туристического сектора Крыма — транспортные перевозки. У туриста, путешествующего без машины, может сложиться впечатление, что власти республики специально делают всё возможное, чтобы он сюда больше не возвращался. «В Крыму без машины делать нечего!» — эта аксиома актуальная и во времена СССР, и при Украине, не теряет своей злободневности и сегодня, особенно на южном побережье.

Курортные поселки Большой Ялты соединены извилистыми горными подъемами, преодолеть которые свои ходом затруднительно. Общественный транспорт здесь представлен видавшими виды «пазиками» и небольшими маршрутками без кондиционера, которые ходят по расписанию раз в 30 минут. В жару забитый до отказа местными жителями и туристами микроавтобус превращается в передвижную лабораторию по стремительному распространению любого вида неприятных инфекций, включая ковид. И все это на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки.

Организация службы такси также вызывает много нареканий: от тарифов до безопасности. Из-за санкций в Крым не могут «зайти» крупные агрегаторы, такие как «Яндекс.такси» или Gett. Местные агрегаторы есть, но они вынуждены подстраиваться под капризы исполнителей. Если водитель не хочет брать заказ — он его не берет. Поэтому достаточно распространенной является ситуация, когда клиент вынужден по 45 минут ждать машину, которая в итоге может так и не приехать. Никакого извинения или компенсации морального ущерба от службы такси не последует. Цены на услуги приблизительно соответствуют или немного уступают московским. Стоимость поездки из курортного поселка Симеиз в соседнюю Алупку (расстояние около 5 км) составляет около 400 руб., из Ялты в аэропорт — 2500—3000 руб.

Детские болезни крымских курортов

Как отмечают турагенты, одна из главных причин любви россиян к Турции — максимальная продуманность отдыха для туристов с маленькими детьми. В этом вопросе Крым отстает от своего конкурента на целую вечность.

Любимая россиянами система «всё включено» в Крыму практически не работает, несмотря на то что в некоторых дорогих отелях есть приличный «шведский стол», детские площадки, анимация, организован досуг для самых маленьких. Подавляющее большинство крымских отелей, санаториев и мини-гостиниц по-прежнему не могут или не хотят обеспечить качественный отдых своим маленьким гостям.

«Приезжайте без детей, наш санаторий для них не предусмотрен. Или ходите с ними на улицу, там есть платные развлечения», - сообщил один из администраторов санатория, получив жалобу на отсутствие нормальной детской площадки. А платные развлечения, к слову, тоже удивляют ценами: 15 минут пребывания любимого чада на батуте обходятся родителям в 150—200 рублей.

Цены на экскурсии, поездки в зоопарк или аквапарк также не оставляют возможности семьям с детьми сэкономить. Экскурсионная поездка по историческим местам обойдется как минимум в 1000 руб. с человека, а поход одного взрослого в ялтинский зоопарк — в 800 руб. Для сравнения цена билета в знаменитый Калининградский зоопарк — 300 руб.

Помимо прочего, Крым «славится» своими детскими больницами. В последние годы делается многое, чтобы наладить качественное медицинское обслуживание, как для жителей региона, так и для отдыхающих. Но в первую очередь поликлиники и больницы строятся и реконструируются в узловых городах — Симферополе, Севастополе, Ялте. Дежурные врачи есть только в санаториях с медицинским лечением, поэтому сбегать «по страховке» к врачу, чтобы показать температурящего ребенка, как в Турции, не получится.

Неудивительно, что российские семьи голосуют рублем за Турцию, а те, кто по каким-то причинам не могут выбрать заграницу, едут в Краснодарский край, туриндустрия которого рванула в развитии после Олимпиады-2014.

Однако, несмотря на многочисленные минусы, советское и украинское «сервисное» наследие, Крым постепенно, с отступлениями и шагами в сторону, но всё же двигается к современным стандартам туристической индустрии. Ведь еще 10 лет назад было сложно себе представить, что вместо развалов с «домашней» едой на улицах Большой Ялты появятся аккуратные кофейни и современные винотеки, а на смену грязным общественным пляжам придут городские зоны отдыха с симпатичными деревянными настилами и белыми зонтиками от солнца. Главное, чтобы к моменту превращения Крыма в российскую Ниццу туристы полностью не разочаровались в этом направлении.