Зеленский вновь попросил папу римского о помощи в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с папой римским Франциском и попросил его о помощи в урегулировании конфликта в Донбассе. Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Зеленский также пригласил понтифика посетить Украину.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина в ходе конфликта в Донбассе потеряла более 14 тыс. человек, еще 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Зеленский поблагодарил понтифика за его постоянные молитвы о мире и спокойствии на Украине и отметил его деятельность, направленную на установление мира, межрелигиозного диалога, защиту прав беженцев и заботу о бедных.

В феврале прошлого года Зеленский уже просил понтифика о помощи в освобождении пленных в Донбассе, Крыму и России.

Ранее в статье Expert.ru «Единая Россия» присоединяет Донбасс сообщалось, что бывшие участники вооруженных формирований самопровозглашенных республик востока Украины становятся полноправными участниками российской предвыборной кампании. Как заявил в мае секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, цели и задачи «Единой России» и Союза добровольцев Донбасса совпадают - это «сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода».