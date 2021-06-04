20 бывших промзон реорганизуют на севере Москвы– заммэра Ефимов

На севере Москвы реорганизуют 20 территорий бывших промышленных зон в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Инвестиции в проекты составят около 1,4 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь комплексного развития 20 участков на севере столицы составит более 278 гектаров. На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, общественно-деловая застройка, а также социальная инфраструктура. Планируемые инвестиции в проекты составят почти 1,4 триллиона рублей, а бюджетный эффект — более 160 миллиардов рублей в год. Будет создано почти 80 тысяч новых рабочих мест», — рассказал заместитель мэра.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, 20 проектов коснутся 14 бывших промышленных территорий в Северном административном округе (САО).

«Градостроительный потенциал развития 20 бывших промышленных зон в Северном административном округе столицы составляет 4,4 млн квадратных метров. Благодаря реализации этих проектов на севере Москвы уже в ближайшие годы появится более 1,2 миллиона квадратных метров производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,6 миллиона квадратных метров, а также 1,6 миллионов квадратных метров жилья», — рассказал он.