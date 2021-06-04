Акции дня: бумаги «Интер РАО» падают из-за дивидендного гэпа

В лидеры падения по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 4 июня вышли акции энергетической компании «Интер РАО». За день бумаги подешевели на -3,05% до 5,02 рублей за акцию.

Падение произошло за день до закрытия реестра на получение дивидендов, которое состоится 7 июня. Последний день с возможностью получить «дивы» был у трейдеров в четверг, 3 июня. В пятницу акции торговались уже без дивидендов. Ранее акционеры утвердили выплату дивидендов за 2020 г. в размере 18,7 копеек на одну обыкновенную акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,06% до 3807,59 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,60% до 1646,36 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:51 мск составила 71,57 долларов за баррель (+0,36%). Российская валюта укреплялась – 72,83 рублей за доллар.