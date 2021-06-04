Представитель Белого дома очертил круг тем для обсуждения Путиным и Байденом

Директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин заявил, что американский президент Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным собирается затронуть широкий спектр тем, в частности, обеспечение стратегической стабильности, кибербезопасность, работу американских диппредставительств в России, сообщает «Интерфакс».

«Вопросов будет действительно много. Одна из тем, по которым наши позиции отчасти совпадают – это стратегическая стабильность», – сказал Грин, выступая на конференции Центра за новую американскую безопасность.

По его словам, Байден намерен затронуть вопрос об «удерживаемых в России американских гражданах» и обсудить ограничения, действующие в отношении американских дипломатических учреждений в России.

«Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата... Кибербезопасность тоже будет одной из тем», – сообщил Грин.

Кроме того, американская сторона рассчитывает на саммите напомнить о своей поддержке «суверенитета и территориальной целостности Украины» и обсудить тему Белоруссии.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.