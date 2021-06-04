Диетолог назвала самые полезные ягоды

Ягоды очень полезная для организма пища, обладающая огромных количеством витаминов и микроэлементов, рассказала диетолог из США Эми Гудсон. Она сообщила, что ягоды в целом превосходят фрукты по многим аспектам. К примеру, ягоды содержат больше растительных волокон, чем любой фрукт.

«На один стакан малины или ежевики приходится целых восемь граммов волокон, то есть треть дневной нормы. За счет этого они способствуют пищеварению и могут быть полезны при похудении», - уточнила медик.

Гудсон напомнил, что ни один фрукт не сможет посоревноваться с ягодами по содержанию в составе витамина С. Также в ягодах большое количество флавоноидов, которые являются мощным антиоксидантом. По мнению специалиста, самой полезной ягодой, является черника, благодаря рекордному количеству антиоксидантов в составе.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе клубники. По словам специалиста данная ягода, богатая пищевыми волокнами, причем как грубыми, так и мягкими, что способствует нормализации холестеринового обмена, пояснил доктор.

