Facebook объявил о намерении разблокировать аккаунт Трампа

Facebook объявил, что отменил бессрочную блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа, а она будет ограничена двумя годами, начиная с 7 января 2021 года, сообщает «РИА Новости».

«С учетом серьезности обстоятельств, которые привели к блокировке (аккаунтов) Трампа, мы полагаем, что его действия были серьезным нарушением наших правил, которое требует наиболее серьезного наказания, которое возможно в соответствии с новыми протоколами. Мы приостанавливаем действие его аккаунтов на два года, начиная с даты первоначальной приостановки 7 января этого года», – говорится в заявлении Facebook. При этом, блокировка аккаунтов Трампа по прошествии двух лет может быть продлена, если «эксперты» увидят «серьезный риск для общественной безопасности».

6 января 2021 года аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы во всех широко распространенных в стране социальных сетях – в Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch. Руководство соцсетей объяснило блокировку аккаунтов президента США «призывами к беспорядкам».

21 марта советник Трампа Джейсон Миллер сообщил, что экс-президент США создаст собственную социальную сеть. «Я думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой. И это то, что, я думаю, станет самым популярным событием в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп», – заявил Миллер.