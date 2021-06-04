«Газпром нефть» и «Новатэк» совместно освоят участки арктического шельфа

«Газпром нефть» и «Новатэк»т работают над созданием совместного предприятия (СП), которое займется разработкой Северо-Врангелевского лицензионного участка, передает ТАСС. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главами правления «Газпром нефти» и «Новатэка» Александром Дюковым и Леонидом Михельсоном.

По договору 51% доли в уставном капитале «Газпромнефть-Сахалина», владеющего лицензией на разработку Северо-Врангелевского участка на шельфе Чукотского моря получает в СП «Газпром нефть», остальные 49% доли отходит «Новатэку».

Дюков отметил после подписания перспективность арктического шельфа, который, по его словам, является не до конца оцененным ресурсным потенциалом, поскольку разработка участка требует значительных инвестиций.

Северо-Врангелевский участок площадью 117 620 кв. км. расположен в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей. В 2018-2019 годах «Газпром нефть» провела на нем сейсморазведочные работы, выяснив, что участок обладает высокими ресурсным потенциалом.

