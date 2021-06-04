Глава Минфина заявил, что в России «денег много»

Министр финансов Антон Силуанов не согласен, что в стране мало денег. На деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) чиновник заявил, что в России много денег и с подобными бюджетами многие страны добиваются более высоких результатов.

«Все говорят: мало денег, мало денег. Денег много. И деньги, кстати говоря, растут. Мы все время говорим о том, что дайте больше, больше. Друзья, дело не в деньгах, а в том, какой результат. С теми деньгами, которые у нас есть, многие другие страны добиваются больших и лучших результатов», - цитирует ТАСС чиновника.

Он также отметил, что качество услуг получаемых россиянами должно исходить из денег и клиентоцентричности, которая подразумевает под собой человеческий комфорт.

«Если мы деньги плюс немножко души тех людей, которые работают в государственном секторе, приложим, будет эффект», — резюмировал Силунов.

Накануне Силуанов спрогнозировал инфляцию и, как результат, обесценивание денег в стране социальных выплат и зарплат, если не ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики. По мнению чиновника, в этом случае рост расходов государства окажется бесполезным и не приведет к росту доходов россиян. При этом Силуанов не отрицает, что увеличение трат на социальную сферу является неизбежной «детской болезнью» госрасходов.

