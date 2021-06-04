Глава Сбербанка спрогнозировал уровень инфляции в России на 2021 год

Глава Сбербанка в кулуарах Петербургского международного экономического форума дал прогнозу по уровню инфляции в России на 2021 год. По его мнению, она не пробьёт показатель в 6%, а осенью начнет снижаться.

«У меня нет ощущений, что инфляция пробьет барьер в 6%, – цитирует Грефа РИА Новости. – К концу года, к осени мы получим снижающийся тренд».

Как подчеркнул глава крупнейшей кредитной организации страны, у меня нет никаких сомнений, что российский регулятор справится с временным всплеском инфляции, и в 2022 году Россия будет иметь абсолютно контролируемую ситуацию.

Напомним, в период c 20 апреля по 11 мая 2021 уровень инфляции на потребительском рынке составил 0,5%, в том числе с начала мая – 0,2%. В целом инфляция в мае составила порядка 0,5% и 5,7–5,8% к маю прошлого года (апрель к апрелю – 5,53%, март к марту 2020 года – 5,79%). Таким образом, «вписаться» в целевой ориентир по инфляции 4,0% (декабрь к декабрю) не удалось.

Высокий уровень инфляции в значительной мере связан с разбалансировкой отдельных рынков и нестабильностью обменного курса. Подробно об этом читайте в № 22 журнала «Эксперт».

Ранее сообщалось, что Греф высказался против раздачи денег населению в период пандемии, поскольку это абсолютно нерациональная политика. Своим мнением он поделился в ходе Петербургского международного экономического форума. Глава Сбербанка привел в пример материальную помощь гражданам в ряде других стран, отметил, что раздача «вертолётных денег» ни к чему не привела.

