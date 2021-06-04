Греф рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи Путина и Байдена

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал об ожиданиях от предстоящей 16 июня встречи в Женеве президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Я не могу сказать, что у меня высокие ожидания, – заявил руководитель крупнейшей кредитной организации страны в кулуарах Петербургского международного экономического форума. – Я боюсь обмануться».

Как пояснил Греф, в своё время в России очень много ожидали от Хельсинской встречи Путина с тогдашним главой Белого дома Дональда Трампа.

«Но получилось всё с точностью наоборот. Лучше, может быть, пониже ожидания, будет что-то хорошее – будем считать, что это бонус», – резюмировал глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал о подготовке к встрече российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. По словам представителя Кремля, никто не собирается «стерилизовать» повестку двустороннего саммита.

«Подготовка к саммиту продолжается, естественно, никто не собирается «стерилизовать» повестку дня перед ним, – отметил Песков. – Мы думаем, что очень важно, чтобы этот саммит состоялся».

Помощник Путина также подчеркнул, что в ходе саммита президент РФ готов дать пояснения Байдену по любой теме, в том числе и по Белоруссии. При этом как в Кремле, так и в российском МИД призывают не ждать от переговоров Путина и Байдена серьёзного прорыва в российско-американских отношений.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что в ходе саммита в Женеве они вместе с главой Белого дома попытаются найти пути урегулирования российско-американских отношений.

«Также я планирую обсудить с Байденом вопросы стратегической безопасности, разоружения, COVID-19, урегулирование международных конфликтов и экологию», – подчеркнул российский лидер.

Напомним, 25 мая Кремль официально подтвердил дату встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена – она пройдет в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Вашингтоном и Москвой, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

