Греф выступил против материальной помощи всем россиянам

Председатель правления Сбербанка Герман Греф высказался против раздачи денег населению в период пандемии, поскольку это абсолютно нерациональная политика. Мнением он поделился в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Президент Сбербанка привел в пример материальную помощь гражданам в ряде других стран, сообщив, что раздача «вертолётных денег» ни к чему не привела.

«Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса — «вертолётные деньги». Это раздавали деньги всем. Но это абсолютно нерациональная политика. Никогда не хватит денег для того, чтобы помогать всем. И не нужно помогать всем», - заявил Греф.

Он уверен, что государство должно развивать политику адресной помощи, выявив нуждающихся граждан.

Термин «вертолетные деньги» ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 г. при описании связи между эмиссией денег и инфляцией. Эксперт смоделировал ситуацию, при которой «напечатанные» деньги разбрасываются с вертолета.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил на полях международного экономического форума, что у России «много денег».

«Все говорят: мало денег, мало денег. Денег много. И деньги, кстати говоря, растут. Мы все время говорим о том, что дайте больше, больше. Друзья, дело не в деньгах, а в том, какой результат. С теми деньгами, которые у нас есть, многие другие страны добиваются больших и лучших результатов», - цитирует ТАСС чиновника.