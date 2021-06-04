Х5 намерена в ближайшие 3 года поддерживать дивиденды на уровне 50 млрд руб.

Крупнейший в России ритейлер по объему продаж X5 Retail Group объявил о планах в ближайшие три года, как максимум наращивать выплаты на 10% в год, как минимум поддерживать выплаты дивидендов на уровне 2020 года, рассказал «Интерфаксу» гендиректор Х5 Игорь Шехтерман в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы не меняем наш план по выплате дивидендов. Как мы говорили раньше, задача на следующие три года - как минимум поддержать дивиденды на уровне 2020 года, а именно 50 млрд рублей в год. Как максимум - 10% в год прироста выручки и дивиденда ежегодно», - рассказал руководитель агентству.

Он уточнил, что корректировка дивидендной политики группы была утверждена в ноябре прошлого, в рамках которой выплаты будут производиться теперь дважды в год вместо одной ежегодной выплаты. Изменение принято «в целях более регулярного распределения дивидендного потока». Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) останется пороговым значением для выплаты дивидендов.

В 2020 году компания впервые выплатила промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев - 73,645 рубля на GDR, в сумме 20 млрд рублей.

Принятая Х5 стратегия рассчитана до 2023 года, в программе заложен ежегодный рост дивидендов в абсолютном выражении в ближайшие три года. Дивидендная политика группы была утверждена в сентябре 2017 года, по итогам которого было выплачено 21,59 млрд рублей (79,5 рубля на GDR). В 2018 году дивиденты составили 25 млрд рублей (92,06 рубля на GDR), а в 2019 году компания выплатила 30 млрд рублей (110,47 рубля на GDR).

