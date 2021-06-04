Курс доллара: драйверов для движения рубля нет

Вчерашнюю сессию рубль завершил разнонаправленно к резервным мировым валютам и укрепляясь к бивалютной корзине благодаря разнице в курсовой динамике, которая наблюдалась накануне в основных парах.

Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Мосбиржи курс доллара составлял 73,27 руб. (+11 коп.), курс евро – 88,81 руб. (-53 коп.) – тем самым в четверг единая валюта ЕС опустилась ниже 89,00 руб. впервые с 1 апреля.

Прогнозы и мнения экспертов по курсу рубля

Таким образом, вчера «россиянин» торговался разнонаправленно к «американцу» и «европейцу», следуя за их движением на глобальном валютном рынке.

И если доллар в четверг активно укреплялся к большинству мировых валют, в том числе к евро, позитивно реагируя на данные макроэкономической статистики в США, то рубль практические не заметил заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова, которое тот сделал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Напомним, министр финансов сообщил, что наша страна исключит американскую валюту из своего Фонда национального благосостояния (ФНБ), перейдя на евро, юань и золото из-за стремления властей РФ уменьшить вложения в активы США на фоне угроз антироссийских санкций.

Как считает большинство экспертов, никакого влияния на курс рубля данное решение не окажет. В частности, Софья Донец из «Ренессанс Капитал» полагает, что это в некотором смысле чисто техническая вещь, а ЦБ может внести данные изменения в ФНБ, вообще не прибегая к рыночным операциям.

Солидарен с ней валютный стратег Nomura International ПЛК Джордан Рочестер, отметивший, что сначала произойдёт перевод евро из ЦБ в ФНБ. После чего мы увидим, что российский регулятор является держателем долларов США, и потом он будет управлять ими.

«Так что никакого воздействия на валютный рынок точно не произойдет. В конце концов, ЦБ вообще может продать эти активы. Правда, пока неясно, как быстро это будет сделано. Оказать же влияние на рынок эта ситуация может только при условии, что Центробанк продаст свои оставшиеся казначейские облигации США. Но это вряд ли случится», – заявил Рочестер.

Между тем вице-премьер Андрей Белоусов также убеждён, что исключение доллара из структуры ФНБ никак не скажется на курсе национальной валюты. Как подчеркнул чиновник в ходе общения с журналистами в кулуарах экономического форума в Петербурге, это осмысленное решение, которое связано, в том числе и с угрозами санкций, которые наша страна получила от американского руководства. Отвечая на вопрос одного из представителей СМИ о том, как это решение может отразиться на курсовой динамике, первый вице-премьер ответил: «Честно? Никак».

Прогнозы экспертов по курсу валют. Драйверов для движения рубля нет

В банке «Санкт-Петербург» отметили, что принципиально значимых событий для курсовой динамики в последние дни не происходило. При этом они полагают, что в пятницу движение в валютных парах будет во многом зависеть от спроса на рисковые активы на фоне данных об американской трудовой статистике.

«Центральным же событием конца недели, по нашему мнению, станет официальная статистика от Минтруда США, которая будет опубликована сегодня. В этой связи мы видим рубль в паре с долларом в коридоре 73,00-73,60 руб., с более сильными колебаниями ближе к вечерним торгам», – предположили аналитики банка «Санкт-Петербург».

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в начале вчерашней сессии рубль укреплялся, обновив трехмесячный максимум к доллару, благодаря позитивному внешнему фону, однако позже он стал ухудшаться, негативно сказавшись на нацвалюте.

Ухудшение настроений на валютных площадках, по мнению эксперта, стало следствием заявления главы Федрезерва Филадельфии о том, что, возможно, пришло время подумать о сокращении регулятором ежемесячных покупок активов.

«Глобальные игроки опасаются, что даже минимальное уменьшение притока ликвидности на сильно перегретые рынки приведёт к их обвалу или даже спровоцирует кризис», – полагает Бабин

Краткосрочно рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 73,00-73,30, а в паре с евро –в диапазоне 88,90-89,30.

Владимир Григорьев из РУДН напомнил, что рубль в обеих парах продолжает пусть слабое, нестабильное, но все-таки укрепление. И даже после незначительных и непродолжительных уходов в минус почти сразу наша валюты вновь возвращается в плюс, выигрывая в итоге у доллара и евро ещё чуть-чуть.

При этом, по его мнению, поддержку курсу оказывает «чёрное золото», цены на которое устойчиво растут. Кроме того, за рубль продолжает выступать отсутствие негативных новостей с внешнеполитического фронта.

«Последний фактор, как мы считаем, является более важным, а его влияние на динамику курса станет усиливаться по мере приближения встречи президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом», – сказал Григорьев.

Эксперт предположил, что до 16 июня рубль продолжит поступательно идти вверх, а доллар и евро соответственно падать.

«При стабильном политическом фоне рубль в паре с долларом вплотную приблизится к 73,00, а в паре с евро будет стабильно находиться возле 89,00», –прогнозирует эксперт.

В свою очередь Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест» пока не видит мощных драйверов для движения рубля. Как отметил эксперт, почти все сессии этой недели национальная валюта закрывала на уровне конца прошлой недели, и этому есть объяснения.

Как пояснил Полевой, концептуально на валютных площадках пока всё без изменений, а основными факторами, влияющими на курс по-прежнему остаются внешний фон, а также локальные потоки со стороны экспорта и других игроков.

«Но никакого негатива, способного ослабить рубль, не происходит. Однако и потенциалы его всё-таки пока не такие очевидные, как хотелось бы. Поэтому, как мы полагаем, до конца рабочей недели пара доллар-рубль останется в пределах 73,00-73,50», – заявил эксперт.