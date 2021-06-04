Легендарный Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова приехал на гастроли в Москву

Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» им. Андрея Миронова вновь посетили Москву с гастролями, которые пройдут до 6 июня на сцене филиала Малого театра (Большая Ордынка, 69). Москвичи могут увидеть лучшие и новые постановки театра, демонстрирующие жанровое и эстетическое разнообразие репертуара, от образцовой классики до режиссерского авангарда. Гастроли открылись 1го июня показом новой комедии Александра Баргмана «Таланты и поклонники» по пьесе Островского, а завершатся показом «Бабы Шанель», бенефисного спектакля, созданного для лучших петербургских актрис старшего поколения. Кроме того, будут показаны несколько спектаклей Влада Фурмана - трогательный «Сорок первый» и смелый «Венецианский купец». Всего в рамках праздничных гастролей запланировано шесть показов.

В спектаклях заняты одни из лучших драматических артистов Санкт-Петербурга, среди которых Пётр Семак, Александр Большаков, Елена Калинина, Аркадий Волгин, Николай Дик, Анатолий Горин, Нелли Попова, Лариса Леонова, Ирина Соколова, Татьяна Пилецкая, Вера Карпова, Ксения Каталымова и многие другие. Всего в Москву из Петербурга приехали около 60 артистов. Гастроли проходят в честь восьмидесятилетия гениального актера Андрея Миронова и посвящены выдающемуся создателю театра его имени, Рудольфу Давыдовичу Фурманову, ушедшему из жизни 9 апреля 2021 года.

Комментирует художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова Влад Фурман:

- Гастроли Театра имени Миронова посвящены 90-летию А. Миронова. Но в связи с трагическими для театра событиями, уходом из жизни в апреле основателя театра, народного артиста Рудольфа Давыдовича Фурманова, нашим желанием, нашим сердечный движением стало посвятить эти гастроли его светлой памяти. Театр, созданный Р.Д. Фурмановым, объединяет сегодня в себе модель русского репертуарного театра с западным принципом контрактной труппы. Это особенность театральной формулы Фурманова при рождении театра была по-настоящему революционной. Именно это позволяет театру сегодня создавать разноплановый репертуар, потому что каждый приглашённый нами режиссёр может собрать команду из актёров «одной группы крови» для своего спектакля. При этом стержнем в выборе названий и распределении артистов всегда был Рудольф Фурманов, с его безошибочным чутьем на актёрский талант.

Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» им. Андрея Миронова был создан в

1988 году известным театральным деятелем, актером, режиссером и антрепренёром Рудольфом Давыдовичем Фурмановым, более 32 лет бывшим его художественным руководителем. Являясь сегодня первым в России контрактным театром, «Русская антреприза» им. Андрея Миронова соединила в себе достоинства европейского принципа негосударственного самофинансируемого театра с особенностями русской дореволюционной контрактной труппы и широкими художественными возможностями регулярного репертуарного театра. Театр был открыт при участии Марии Владимировны Мироновой, матери легендарного артиста.

Официальный сайт театра: https://www.mironov-theatre.ru