Металлургия догнала нефтегаз по выплатам дивидендов

По данным ITI Capital, нефтегазовые компании России утратили позицию единоличного лидера по дивидендным выплатам — их догнали ритейл и металлурги. Российский рынок лидирует в мире по дивидендной доходности, однако пандемия не могла не отразиться на нем. Это привело к ряду изменений, в том числе — к падению объема выплат акционерам нефтегазовых компаний и росту соответствующего показателя в ритейле и металлургическим секторе. В результате российский нефтегаз обеспечил только треть объема выплат, причитающихся акционерам за 2020 год, сообщает РБК со ссылкой на исследование ITI Capital.

В 2020 году доля ТЭК в общем объеме вознаграждения акционерам упала с 51 до 33%. Паритета с ним по доле выплаченных дивидендов (33%) достигли металлургические компании, а игроки финансового сектора за год нарастили долю с 13 до 18%. По расчетам ITI Capital, общая сумма выплат акционерам от топ-50 компаний на Мосбирже за прошлый год составила 2,6 трлн руб. (36 млрд долларов) с учетом годовых и промежуточных дивидендов.

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В целом вознаграждения акционерам за 2020 год упали на 19% в рублевом выражении и почти на четверть в долларовом (24%). Максимальное сокращение дивидендных выплат в России пришлось на нефтехимический сектор (минус 66% по сравнению с 2019 годом), коммунальные услуги (минус 56%) и нефтегазовую отрасль (минус 46%). В то же время лидеры роста по выплатам вышли ритейл (+60%), металлургия и горнодобывающая промышленность (+20%).

В ITI Capital указывают, что от пандемии пострадали все без исключения компании, но в перспективе рост дивидендных выплат начнется снова.

«Все те секторы, которые пострадали из-за пандемии и были вынуждены сократить выплату дивидендов, в этом году вернутся к большим выплатам, чтобы привлечь инвесторов и приумножить капитализацию», — пояснил главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Металлургические компании действительно провели результативный 2020 год, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Цены на металлы выросли на 30—200%, что обеспечило рост выручки и чистой прибыли, а также высокую базу для дальнейшей работы. Металлургам точно есть, с чего платить дивиденды. Цены на нефть, напротив, за 2020 год снизились на 29%; параллельно наблюдался весьма ограниченный спрос на энергоносители из-за множества коронавирусных ограничений повсеместно наложенных на деятельность бизнес-сообществ. Логично, что этот фактор сократил доходность нефтегазового бизнеса и привел к расхождению в объемах выплачиваемых дивидендов между сырьевыми и металлургическими компаниями российского рынка. Далее диспропорция будет сокращаться, и со временем рынок придет в равновесие, уверена Бодрова.

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Безусловно, восстановление рынка нефти благоприятно скажется на прибыли нефтяных компаний в РФ, считает она. Поэтому рост дивидендных выплат — вполне ожидаемое явление. Но будут и локальные истории, отмечает аналитик. Например, с покупками бумаг «Сургутнефтегаз» при текущих ценах 47 рублей стоит быть аккуратным. Цена этих акций растет без особых коррекций с 35 рублей (около 34%), и привлекательными для входа в бумагу выглядят уровни 37—40 руб. с ожиданиями роста дивидендов в 2021 году.

Нефтегаз не сдается и ещё возьмет своё

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий согласен, что в итоге 2021 год будет хорошим для нефтегазового сектора.

Совокупность обстоятельств, как объективного характера, так и лежащих за пределами чистой экономики, привели сначала к снижению цен из-за конфликта в рамках соглашения ОПЕК+, а затем к падению спроса на энергоносители в связи с существенным сжатием мировой экономики вследствие пандемического кризиса, констатирует эксперт. Снижение добычи нефти и падение экспорта по всем видам энергоносителей (по нефти и трубопроводному газу — основным составляющим экспорта — падение составило порядка 40%) снизило выручку отечественных нефтегазовых гигантов.

Но если рассматривать факторы, повлиявшие на столь существенное падение прибыли корпораций, занимающихся выработкой традиционных энергоносителей, в среднесрочной перспективе, то станет ясно, что они постепенно сойдут на нет, уверен Гожий. Уже в текущем году следует ожидать динамичного восстановления мировой экономики с соответствующим ростом потребности в традиционных источниках энергии: нефти и газе. Стабилизации цен на комфортных для нефтяных компаний уровнях вследствие согласованной политики стран-экспортеров способствует возвращению доходности сектора к докризисному уровню. Мировые цены на голубое топливо несколько отстали от нефтяных котировок, но уже к началу 2021 года более чем на 50% перекрыли себестоимость трубопроводного газа. Все это создает хорошие предпосылки для приближения дивидендной доходности отечественных нефтегазовых компаний в 2021—22 годах к допандемийным показателям, считает эксперт.

Следуя за растущим спросом и испытывая постоянное давление со стороны стран, официально не являющихся членами ОПЕК (к которым может добавиться Иран), государства-производители нефти вынуждены будут постепенно наращивать добычу. При текущих темпах роста мировой экономики докризисный уровень потребления нефтепродуктов может быть достигнут уже к началу 2022 года, ожидает Гожий. Сегодня уже полностью восстановился спрос на нефтепродукты со стороны автомобильного транспорта, динамично растет спрос в отрасли авиаперевозок, достигший 75% относительно докризисного уровня.

Таким образом перспективы отечественной нефтянки на ближайшие годы выглядят вполне обнадеживающе, отмечает эксперт. Другое дело, что энергетику ожидает актуализация «зеленой ориентации» мировой экономики. Существенное удешевление альтернативных источников энергии на базе прорывных технологий вынудит страны-производители нефти вступить в ценовую войну за сохранение рынков сбыта и максимальной реализации остатков запасов нефти. И в этом ключе 2020 год продемонстрировал не только регуляторную эффективность картельного соглашения в рамках ОПЕК+, но и непрочность этого союза.

Так что отличительной особенностью ближайшего десятилетия будет гонка нефтяных гигантов в стремлении максимизировать остаточную доходность от добычи «черного золота» в условиях снижающегося спроса, заключает Анатолий Гожий. Позиции российского производителя газа, однако, останутся непоколебимыми еще долго — как благодаря экологичности «голубого топлива», так и вследствие его универсальной конкурентоспособности относительно не только американского СПГ, но и альтернативных источников энергии.