Минфин прощается с долларом. ФНБ в течение месяца сбросит все долларовые активы

Министерство финансов России стало едва ли не главным ньюсмейкером последних дней.

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Сначала Минфин сообщил о выделении около триллиона рублей на мегапроекты, затем — об увеличении объемов скупки валюты в ближайший месяц в полтора раза, а затем — о полном отказе от долларов и долларовых активов в Фонде национального благосостояния.

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Решение, стоит сказать, с одной стороны неожиданное, но с другой стороны оно вполне вытекает из логики развития геополитических событий последнего времени.

В 2018 году Банк России примерно в это же время фактически одномоментно избавился почти от всего объема американских трежерис в своих резервах: примерно на 100 миллиардов долларов. Тогда Центральный банк сместил акцент на увеличение в ЗВР доли основного драгоценного металла — золота, а также китайского юаня.

С ФНБ Минфин планирует сделать тоже самое.

Сейчас доля доллара в фонде составляет 35%. Полностью отказаться от доллара в качестве резервной валюты власти намерены в течение месяца. Доля золота будет увеличена до 20%, а доля юаня - вдвое - достигнув 30%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Юань и золото

Окончательная структура ФНБ после избавления от доллара будет выглядеть так: евро - 40%, юань - 30%, золото - 20%, фунт и иена - по 5%.

Кстати, вкладывать средства ФНБ в золото правительство разрешило всего несколько дней назад. Стоит также добавить, что последний раз структура ФНБ менялась в конце февраля. Тогда Минфин объявил, что 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях

Объяснение Минфином своего решения вполне понятно и очевидно - «обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на «дедолларизацию» российской экономики».

Золото - универсальный актив, который к тому же не подвержен никаким санкционным рискам. А евро и юань — валюты основных торговых партнеров России.

Кстати, российские власти также отметили, что отказ от доллара в ФНБ является частью глобального процесса дедолларизации, который длится уже не первый год и происходит не только в России, но и в других странах.

Это действительно так. В апреле Международный валютный фонд опубликовал свежий доклад о валютной структуре официальных валютных резервов (COFER) по состоянию на IV квартал 2020 года. В документе говорилось, что доля доллара опустилась до минимума с 1995 года, а, к слову, доля юаня выросла до абсолютного исторического максимума.

ЦБ не перестанет покупать доллары

Эксперты также отмечают, что изменение структуры ФНБ, скорее всего, пройдет незаметно для рынка. Для этого, очевидно, будет задействован Центробанк и его резервы. Золото, евро и юани переведут из Банка России в ФНБ, а доллары из фонда перейдут к ЦБ. Тот уже будет заниматься их распределением и управлением ими.

В общем и целом механизм выглядит понятным, однако вопросы остаются.

Как будет теперь проводиться скупка валюты в рамках бюджетного правила? Накануне, напомним, Минфин сообщил, что в июне ЦБ РФ увеличивает объем покупки валюты в 1,6 раза до 10,5 миллиардов рублей в день.

Однако раньше объемы покупки распределялись между долларом и евро, которые затем направлялись в ФНБ. Как этот процесс будет осуществляться теперь, пока не сообщалось. ЦБ проводит операции на локальном рынке, и очевидно, и они носят в том числе и сглаживающий характер для курса рубля.

Но валютная пара доллар/рубль является основной и самой ликвидной, поэтому сложно представить, что ЦБ не будет покупать доллары. Скорее всего, на ЦБ будут возложены дополнительные функции по переводу американской валюты в другие валюты и золото.