Московские промышленники смогут получать льготные займы до 100 млн рублей из нового источника финансирования

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Теперь московские промышленные предприятия смогут получить льготные займы до 100 млн рублей, профинансированные совместно федеральными и региональными властями.

«Такая мера поддержки как заем по льготной ставке ниже банковской пользуется большой популярностью у столичных промышленников. По данным Московского Фонда, каждое четвертое предприятие обращается к ним повторно. Займы позволяют расширять и модернизировать производство, выходить на новые зарубежные рынки, закупать оборудование. Соглашение с Фондом развития промышленности позволит совместно финансировать проекты московских производителей с суммой займа до 100 млн рублей. При этом в будущем мы бы хотели проработать возможность совместной поддержки и более масштабных проектов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и генеральный директор МФППиП Москвы Анатолий Гарбузов.

«Согласно подписанному документу, фонды смогут выдавать совместные займы московским промышленникам на проекты с суммой займа до 100 млн рублей в соотношении 70% – федеральные средства, 30% – региональные», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В настоящее время ФРП предоставил московским промышленникам 30 займов на общую сумму 8,9 млрд рублей, при этом общий бюджет реализации проектов составит более 16 млрд рублей. Треть предприятий уже запустила свои новые производства.

«Москва заслуженно входит в пятерку лучших городов мира, сегодня это современный, утопающий в зелени мегаполис, где создана уникальная городская среда, соответствующая самым высоким мировым стандартам качества жизни. Поэтому и действующие в столице производства должны отвечать всем техническим и экологическим требованиям и способствовать снижению углеродного следа. Мы рады, что сможем вместе с московскими коллегами развивать в столице современные, технологичные и экологичные производства», - отметил директор ФРП Роман Петруца.

Сотрудничество с ФРП позволит Фонду финансировать перспективные и значимые проекты в области промышленности города Москвы с суммой займа до 100 млн рублей. «Московский Фонд выдает столичным промпредприятиям льготные займы на сумму до 300 млн рублей. Только за 2020 год сумма поддержки составила более одного миллиарда рублей. При этом Фонд постоянно работает над повышением клиентоориентированности: в прошлом году на шесть процентов был сокращен список документов, необходимых для получения займов», - сказал генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов.