Нефть дешевеет в рамках коррекции

Мировые цены на нефть утром 4 июня снижаются в рамках коррекции после роста в среднем на 3% за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 по московскому времени цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевела на 0,13% — до $71,22 за баррель. Котировки на WTI с поставками в июле выросли в цене на 0,07%, до $68,76 за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение после того, как цены на нефть росли несколько сессий подряд, в среднем на 3% за предыдущие три торговых дня.

Сегодня утром снижение цен на сырье сдерживает статистика от минэнерго США, согласно которой коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 1%, или на 5,1 миллиона баррелей, — до 479,3 миллиона баррелей. Инвесторы ожидали снижения всего на 2,4 миллиона баррелей. Также участники рынка оценивают информацию по снижению стратегического резерва нефти в США на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 627,8 миллиона баррелей.

При этом рынок находится в ожидании постепенного увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+. По заявлению на площадках ПМЭФ гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова, вполне возможно, что такое решение будет принято в июле.

