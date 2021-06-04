План, который «изменит мир»: G7 близка к заключению исторической налоговой сделки

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил в пятницу, что ведущие экономики мира в самое ближайшее время объявят об исторической сделке по налогообложению технологических гигантов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

Немецкий министр отметил, что план реформирования налогообложения технологических компаний и введения минимального уровня налоговых ставок для бизнеса «изменит мир», что принесет миллиардные объемы налоговых поступлений, которые в противном случае не были бы собраны в странах с более низкими ставками.