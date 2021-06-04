План, который «изменит мир»: G7 близка к заключению исторической налоговой сделки

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил в пятницу, что ведущие экономики мира в самое ближайшее время объявят об исторической сделке по налогообложению технологических гигантов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.
Немецкий министр отметил, что план реформирования налогообложения технологических компаний и введения минимального уровня налоговых ставок для бизнеса «изменит мир», что принесет миллиардные объемы налоговых поступлений, которые в противном случае не были бы собраны в странах с более низкими ставками.
Комментарии прозвучали после того, как министры Большой семерки (G7) встретились в Лондоне на первом подобном саммите с глазу на глаз с начала пандемии COVID-19.
Давление со стороны администрации Джо Байдена и министра финансов США Джанет Йеллен принесло результат: министры G7 готовы объявить о беспрецедентной глобальной реформе.
План поможет бороться с перемещением прибыли, когда компании, в том числе технологические гиганты и транснациональные бренды, могут выбирать юрисдикции с низкими налогами.
В мае Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%. Ранее Вашингтоном предлагалась ставка на уровне 21%. По оценке экспертов, введение такой нормы увеличит глобальные доходы правительств на 100 млрд долларов в год.
Эксперты, опрошенные Эксперт Online, отмечали, что процесс согласования принципов межгосударственной налоговой политики займет значительное время. Создание единой налоговой юрисдикции, не приведет к автоматическому росту поступлений в бюджеты стран, участниц предполагаемого соглашения, так как будет осуществляться своеобразная ребалансировка потоков частных финансовых капиталов.