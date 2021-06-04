Правильная сантехника для новой квартиры. Чем оборудовать новостройку?

Выбор сантехники для новостройки — важная задача, от грамотного решения которой во многом зависит комфорт новоселов. При обустройстве квартиры с нуля можно оформить жилище в едином стиле, с учетом предпочтений владельца и бюджета застройки. Заказать сантехнику и комплектующие лучше у проверенного поставщика, гарантирующего высокое качество оборудования.

Наша статья поможет новоселам составить перечень необходимых сантехнических изделий, без которых ремонт в новой квартире невозможен. Список основного оборудования может быть расширен и дополнен различными аксессуарами по желанию покупателя.

Посетив интернет-магазин сантехники c555.ru, можно ознакомиться со всеми товарами, о которых сейчас пойдёт речь.

Унитазы, биде и писсуары

Туалет считается основным санитарным помещением в квартире, поэтому в первую очередь рекомендуется выбрать унитазы и устройства из данного сегмента сантехники. Решающим критерием выбора является навесной или напольный принцип установки. Навесное оборудование монтируется с помощью мощной встраиваемой инсталляции, которая выдерживает заданную нагрузку.

Напольные унитазы бывают следующей комплектации:

компакт, когда бачок крепится на полочку унитаза;

моноблоки, где бачок и унитаз являются единой конструкцией;

с раздельным сливным бачком;

с угловым бачком;

с функцией биде.

Подвесные унитазы изготавливаются с бачком и без него (скрыт в системе инсталляции). В стандартную комплектацию напольного унитаза входят: чаша различной формы, сливная/наливная арматура, крышка для сиденья, комплект крепежа к полу, фановая труба и манжета.

Биде используется для гигиенических процедур, современные модели отличаются компактностью и удобством использования. Биде могут быть отдельно стоящими, а также модулями и приставками непосредственно к унитазу. Изделия предлагаются производителями в подвесных и напольных вариантах. Писсуар применяется в качестве мужского унитаза, он компактен и занимает минимум пространства. Конструкция устройства проста: сверху чаши подается вода, снизу предусмотрен выпуск. Можно приобрести писсуар с автоматическим или ручным смывом, оборудованный крышкой или сливным бачком.

Ванны, кабины душевые и поддоны

Сантехнику для водных процедур выбрать несложно, если правильно учесть габариты ванной комнаты и особенности материалов. Если речь идет о ванне, то производители предлагают следующие варианты:

чугунные , как наиболее надежные и долговечные изделия. Долго сохраняют тепло, неприхотливы в уходе и не шумны при наборе воды. К минусам можно отнести малое количество моделей, отсутствие дополнительных функций;

, как наиболее надежные и долговечные изделия. Долго сохраняют тепло, неприхотливы в уходе и не шумны при наборе воды. К минусам можно отнести малое количество моделей, отсутствие дополнительных функций; стальные , легкие и разнообразные по конфигурации, но при этом шумные, имеют высокую теплопроводность и быстро теряют товарный вид. Это наиболее бюджетный вариант ванн;

, легкие и разнообразные по конфигурации, но при этом шумные, имеют высокую теплопроводность и быстро теряют товарный вид. Это наиболее бюджетный вариант ванн; акриловые, представленные в широком диапазоне цветов, форм и комплектации дополнительным оборудованием. Особенностью являются повышенные требования по уходу, использование специальных моющих средств.

Независимо от материала, ванна может оборудоваться системой джакузи (функцией гидромассажа), что помогает расслабиться и восстановить здоровье.

Душевые кабины и поддоны дополняют или полностью заменяют ванну. Пользователей привлекает компактность оборудования и широкий функционал, появление дополнительного пространства в небольшом помещении. Конечно, оптимальным решением считается установка ванны и душа (кабины или поддона), при невозможности единовременного размещения выбор остается за новоселом.

Душевые устройства бывают следующих типов:

открытые, которые интегрируются в планировку помещения, не имеют собственных стен. По выбранному месту монтируется поддон, который подключается к системе слива и водоснабжения. Формируются боковые стены из стекла, прилегающие к капитальной стене стороны покрываются облицовочным материалом. Отсутствует крыша, то есть появляется возможность только принятия душа;

закрытые, то есть полностью автономные конструкции (поддон, стенки и потолок). Малогабаритный бокс позволяет не просто принять душ, но имеет большое количество сервисных приспособлений. Поддоны выполняются из различных материалов, легко демонтируются при транспортировке;

комбинированные, где закрытый бокс обустроен высоким поддоном или небольшой ванной.

Обязательно следует обратить внимание на материал дверок и способ открывания. Поскольку производители предлагают большое количество сопутствующих товаров, рекомендуется выбрать необходимый комплект и не переплачивать за излишние функции.

Умывальники и пьедесталы

Ванную комнату сложно представить без умывальника. Если места для размещения тумбы под раковину недостаточно, то скрыть коммуникации можно с помощью пьедестала.

Умывальники классифицируются по следующим признакам:

материал изготовления: фарфор, фаянс, искусственный и натуральный камень, стекло, акрил и др.;

форма: круглые и полукруглые, прямоугольные, овальные, угловые;

схема монтажа: подвесные, напольные, накладные и врезные;

размер, цветовое решение и направление дизайна (классика, винтаж и др.);

наличие контроля перелива, донного клапана, отверстия под смеситель.

Покупая умывальник с пьедесталом, необходимо проверить наличие сифона, гофры с изгибом и монтажного комплекта.

Мебель для ванных комнат и аксессуары

Обустройство ванной комнаты завершается выбором мебели и аксессуаров. Для помещений с повышенной влажностью и значительными перепадами температур выпускаются изделия с особыми качествами. Лучше всего приобрести комплект мебели конкретно для ванной, что гарантирует сохранность предметов и отсутствие негативных проявлений от влажности.

На что обратить внимание при выборе:

фурнитура и отделка должна быть из материалов, не подверженных ржавчине и потускнению;

наличие подвесных шкафчиков высвобождает пространство, зрительно расширяет помещение;

преимущество следует отдать изделиям из МДФ, пластика и акрила, как более устойчивым к агрессивной среде;

водостойкое покрытие должно присутствовать на всех поверхностях, не только на фасаде.

Важную роль при оформлении играют аксессуары, такие как полотенцесушители, зеркала, крючки на стену или дверь, полочки, стаканчики и многие другие принадлежности.

Мойки и подстолья

Мойка на кухню выбирается с учетом особенностей кухонного гарнитура, в котором предусмотрено подстолье со специальными креплениями. Как правило, под смеситель присутствует отверстие, что позволяет собрать и закрепить единую конструкцию. У чаши есть бортик, выступающий над столешницей, имеющий самую разнообразную форму.

Мойки могут быть:

врезные в столешницу, отдельно стоящие на тумбе или крепящиеся к стене;

с разным количеством чаш, отличающегося или одинакового размера;

по форме чаши: круглые, квадратные, прямоугольные и др.;

разной глубины, с наличием крыла или без него;

из нержавейки, камня, керамики, чугуна и др.

Если мойка будет стоять отдельно, то потребуется приобрести тумбочку без задней стены, которая скроет трубы водоснабжения и канализации. Накладную мойку всегда можно снять для проведения сантехнических работ и заменить подстолье на другой вариант.

Что еще необходимо из сантехники и комплектующих?

Кроме приобретения основного оборудования для жизни в новой квартире, необходимо купить сантехнику следующего назначения:

смесители и комплектующие к ним, включая модели для умывальника, душа, кухонной мойки;

трапы для отведения потоков воды в канализацию, в том числе из встроенной душевой кабины или поддона;

сифоны, выпуски, шланги для стиральных машин, обеспечивающие бесперебойную работу бытовой техники;

подводку гибкую, то есть резиновый шланг в металлической оплетке, необходимый для домашних точек водозабора;

счетчики холодной и горячей воды для точного учета потребления. Могут устанавливаться горизонтально и вертикально, в зависимости от проекта.

Не стоит торопиться с приобретением, следует взвешенно подойти к покупке сантехники для обустройства новостройки. Прежде всего следует сопоставить свои финансы, размеры сантехнических помещений, потребности и составить список.

Поскольку сантехника устанавливается на длительный срок и стоит недешево, то лучше всего после составления списка обратиться к профессионалу. Специалист обратит внимание на спорные моменты, подскажет грамотное решение и поможет сделать оптимальный выбор.