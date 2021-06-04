Правильная сантехника для новой квартиры. Чем оборудовать новостройку?

Выбор сантехники для новостройки — важная задача, от грамотного решения которой во многом зависит комфорт новоселов. При обустройстве квартиры с нуля можно оформить жилище в едином стиле, с учетом предпочтений владельца и бюджета застройки. Заказать сантехнику и комплектующие лучше у проверенного поставщика, гарантирующего высокое качество оборудования.
Наша статья поможет новоселам составить перечень необходимых сантехнических изделий, без которых ремонт в новой квартире невозможен. Список основного оборудования может быть расширен и дополнен различными аксессуарами по желанию покупателя.
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Унитазы, биде и писсуары
Туалет считается основным санитарным помещением в квартире, поэтому в первую очередь рекомендуется выбрать унитазы и устройства из данного сегмента сантехники. Решающим критерием выбора является навесной или напольный принцип установки. Навесное оборудование монтируется с помощью мощной встраиваемой инсталляции, которая выдерживает заданную нагрузку.
Напольные унитазы бывают следующей комплектации:
- компакт, когда бачок крепится на полочку унитаза;
- моноблоки, где бачок и унитаз являются единой конструкцией;
- с раздельным сливным бачком;
- с угловым бачком;
- с функцией биде.
Подвесные унитазы изготавливаются с бачком и без него (скрыт в системе инсталляции). В стандартную комплектацию напольного унитаза входят: чаша различной формы, сливная/наливная арматура, крышка для сиденья, комплект крепежа к полу, фановая труба и манжета.
Биде используется для гигиенических процедур, современные модели отличаются компактностью и удобством использования. Биде могут быть отдельно стоящими, а также модулями и приставками непосредственно к унитазу. Изделия предлагаются производителями в подвесных и напольных вариантах. Писсуар применяется в качестве мужского унитаза, он компактен и занимает минимум пространства. Конструкция устройства проста: сверху чаши подается вода, снизу предусмотрен выпуск. Можно приобрести писсуар с автоматическим или ручным смывом, оборудованный крышкой или сливным бачком.
Ванны, кабины душевые и поддоны
Сантехнику для водных процедур выбрать несложно, если правильно учесть габариты ванной комнаты и особенности материалов. Если речь идет о ванне, то производители предлагают следующие варианты:
- чугунные, как наиболее надежные и долговечные изделия. Долго сохраняют тепло, неприхотливы в уходе и не шумны при наборе воды. К минусам можно отнести малое количество моделей, отсутствие дополнительных функций;
- стальные, легкие и разнообразные по конфигурации, но при этом шумные, имеют высокую теплопроводность и быстро теряют товарный вид. Это наиболее бюджетный вариант ванн;
- акриловые, представленные в широком диапазоне цветов, форм и комплектации дополнительным оборудованием. Особенностью являются повышенные требования по уходу, использование специальных моющих средств.
Независимо от материала, ванна может оборудоваться системой джакузи (функцией гидромассажа), что помогает расслабиться и восстановить здоровье.
Душевые кабины и поддоны дополняют или полностью заменяют ванну. Пользователей привлекает компактность оборудования и широкий функционал, появление дополнительного пространства в небольшом помещении. Конечно, оптимальным решением считается установка ванны и душа (кабины или поддона), при невозможности единовременного размещения выбор остается за новоселом.
Душевые устройства бывают следующих типов:
- открытые, которые интегрируются в планировку помещения, не имеют собственных стен. По выбранному месту монтируется поддон, который подключается к системе слива и водоснабжения. Формируются боковые стены из стекла, прилегающие к капитальной стене стороны покрываются облицовочным материалом. Отсутствует крыша, то есть появляется возможность только принятия душа;
- закрытые, то есть полностью автономные конструкции (поддон, стенки и потолок). Малогабаритный бокс позволяет не просто принять душ, но имеет большое количество сервисных приспособлений. Поддоны выполняются из различных материалов, легко демонтируются при транспортировке;
- комбинированные, где закрытый бокс обустроен высоким поддоном или небольшой ванной.
Обязательно следует обратить внимание на материал дверок и способ открывания. Поскольку производители предлагают большое количество сопутствующих товаров, рекомендуется выбрать необходимый комплект и не переплачивать за излишние функции.
Умывальники и пьедесталы
Ванную комнату сложно представить без умывальника. Если места для размещения тумбы под раковину недостаточно, то скрыть коммуникации можно с помощью пьедестала.
Умывальники классифицируются по следующим признакам:
- материал изготовления: фарфор, фаянс, искусственный и натуральный камень, стекло, акрил и др.;
- форма: круглые и полукруглые, прямоугольные, овальные, угловые;
- схема монтажа: подвесные, напольные, накладные и врезные;
- размер, цветовое решение и направление дизайна (классика, винтаж и др.);
- наличие контроля перелива, донного клапана, отверстия под смеситель.
Покупая умывальник с пьедесталом, необходимо проверить наличие сифона, гофры с изгибом и монтажного комплекта.
Мебель для ванных комнат и аксессуары
Обустройство ванной комнаты завершается выбором мебели и аксессуаров. Для помещений с повышенной влажностью и значительными перепадами температур выпускаются изделия с особыми качествами. Лучше всего приобрести комплект мебели конкретно для ванной, что гарантирует сохранность предметов и отсутствие негативных проявлений от влажности.
На что обратить внимание при выборе:
- фурнитура и отделка должна быть из материалов, не подверженных ржавчине и потускнению;
- наличие подвесных шкафчиков высвобождает пространство, зрительно расширяет помещение;
- преимущество следует отдать изделиям из МДФ, пластика и акрила, как более устойчивым к агрессивной среде;
- водостойкое покрытие должно присутствовать на всех поверхностях, не только на фасаде.
Важную роль при оформлении играют аксессуары, такие как полотенцесушители, зеркала, крючки на стену или дверь, полочки, стаканчики и многие другие принадлежности.
Мойки и подстолья
Мойка на кухню выбирается с учетом особенностей кухонного гарнитура, в котором предусмотрено подстолье со специальными креплениями. Как правило, под смеситель присутствует отверстие, что позволяет собрать и закрепить единую конструкцию. У чаши есть бортик, выступающий над столешницей, имеющий самую разнообразную форму.
Мойки могут быть:
- врезные в столешницу, отдельно стоящие на тумбе или крепящиеся к стене;
- с разным количеством чаш, отличающегося или одинакового размера;
- по форме чаши: круглые, квадратные, прямоугольные и др.;
- разной глубины, с наличием крыла или без него;
- из нержавейки, камня, керамики, чугуна и др.
Если мойка будет стоять отдельно, то потребуется приобрести тумбочку без задней стены, которая скроет трубы водоснабжения и канализации. Накладную мойку всегда можно снять для проведения сантехнических работ и заменить подстолье на другой вариант.
Что еще необходимо из сантехники и комплектующих?
Кроме приобретения основного оборудования для жизни в новой квартире, необходимо купить сантехнику следующего назначения:
- смесители и комплектующие к ним, включая модели для умывальника, душа, кухонной мойки;
- трапы для отведения потоков воды в канализацию, в том числе из встроенной душевой кабины или поддона;
- сифоны, выпуски, шланги для стиральных машин, обеспечивающие бесперебойную работу бытовой техники;
- подводку гибкую, то есть резиновый шланг в металлической оплетке, необходимый для домашних точек водозабора;
- счетчики холодной и горячей воды для точного учета потребления. Могут устанавливаться горизонтально и вертикально, в зависимости от проекта.
Не стоит торопиться с приобретением, следует взвешенно подойти к покупке сантехники для обустройства новостройки. Прежде всего следует сопоставить свои финансы, размеры сантехнических помещений, потребности и составить список.
Поскольку сантехника устанавливается на длительный срок и стоит недешево, то лучше всего после составления списка обратиться к профессионалу. Специалист обратит внимание на спорные моменты, подскажет грамотное решение и поможет сделать оптимальный выбор.