Прогноз погоды на выходные: синоптики обещают очередной погодный кульбит

Климатическая ситуация в России продолжает оставаться очень нестабильной и преподносит нам кульбиты почти в ежесуточном режиме. Предстоящие выходные не станут исключением.

Впрочем, к этому мы уже привыкли – делать-то больше нечего. Сейчас по всей стране идет холодный фронт, майская жара давно же сменилась июньской непогодой, характерной больше скорее для конца марта, а не для начала лета. А хочется уже праздника для души, пикников, в грядках покопаться, чтобы солнышко пригревало…

Но, у погоды свои взгляды на жизнь, а она продолжает включать или выключать тепло, открывать краники в тучах и поливать дождём или устраивать настоящее пекло. И как обещают синоптики, на выходные будет очередной погодный кульбит, а климат в стране опять сделает хитрый выверт.

Прогноз погоды на выходные в Москве

Так, сегодня в столице было довольно прохладно, а утром даже откровенно холодно: всего-то плюс 6-8. Да и дневные показатели температуры не превышали плюс 16-19, что для середины первой декады первого календарного месяца лета мягко говоря скоромно. К тому же ещё и ветер был довольно приличным – до 10-15 метров в секунду.

Но, уже завтра начнёт стремительно теплеть. Правда, в субботу утром в Москве и Подмосковье, по прогнозу синоптиков, будет ещё прохладно – около плюс 12, но позже воздух стремительно начнёт прогреваться и в полдень будет уже плюс 20-24. К вечеру же небо заволокут тучи.

В воскресенье с утра в столичном регионе опять будет умеренно прохладно, но теплее чем накануне – плюс 16-18, днем – плюс 23-25, возможны кратковременные осадки и порывистый до 8 метров в секунду ветер.

Прогноз погоды на выходные в Поволжье и на юге России

В Самаре пятница закачивается дождём, впрочем, она им и начиналась. В субботу с утра также осадки, но ближе к 12:00 воздух прогреется до плюс 12-15, а уже после 14:00 тучки разойдутся совсем, выглянет солнышко, а на градусниках будет плюс 23-25. Утром в воскресенье переменная облачность, плюс 17, к обеду потеплеет до плюс 22, а вечером возможна гроза.

В Кирове в предстоящий уикенд тепло и сухо, но общая климатическая ситуация такая же: утром умеренно прохладно, к полудню значительно теплее. В среднем днём будут всё те же плюс 23-25. Волгоград на выходных зальёт осадками: утром плюс 15, днём – плюс 20, но пасмурно и дожди, а также ветер до 10-11 метров в секунду.

Очередной погодный кульбит обещают синоптики и на российских курортах. Так, в Сочи будет холодно и дождливо все выходные. Воздух едва прогреется до плюс 18, ливни, возможны грозы. В воскресенье выглянет солнце, но осадки не прекратятся, хотя есть шанс увидеть радугу, что тоже неплохо.

Примерно такая же погода в Крыму: плюс 19 в среднем все выходные, ветер до 8-11 метров в секунду, дожди. Немного теплее в Новороссийске – плюс 20-21, в субботу весь день грозы, в воскресенье просто ливень.

Прогноз погоды на выходные в регионах Северо-западного округа и Санкт-Петербурге

Погодные кульбиты в эти выходные также ожидаются на северо-западе страны. Например, в Вологде где в начале недели было пасмурно и шли дожди, в субботу и воскресенье станет солнечно, а воздух прогреется до плюс 25-26. В Череповце также сухо и очень комфортно: плюс 24-25 в субботу, и плюс 25-26 – в воскресенье, дождей и ветра не ожидается.

Погодный кульбит прогнозируется и в Санкт-Петербурге. По данным синоптиков, все выходные в городе на Неве будет тепло, лишь в субботу вечером возможны незначительные осадки. Воздух прогреет до плюс 26-27.

Прогноз погоды на выходные в Сибири и Приморье

Довольно сухо и относительно тепло, по прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные будет в Сибири. Правда, в Новосибирске в субботу обещают пасмурную погоду, утром пройдёт дождь. Но к обеду погода разгуляется, а воздух прогреется до 19-20. В воскресенье будет ясно, без осадков и плюс 23.

В Иркутске в субботу несмотря на прохладное утро днём стане не просто тепло, а даже жарко – в полдень воздух здесь прогреется до плюс 28. К вечеру 5 июня столбики термометров начнут стремительно уходить вниз. Утром в воскресенье будет плюс 16, к вечеру похолодает до плюс 7-8, обещают сильный ливень.

А вот в Омске умеренно прохладно будет в субботу (плюс 16-18), а в воскресенье потеплеет до плюс 25. Зато осадков ни в субботу, ни в воскресенье пока не обещают. В Приморском крае в предстоящий уикенда относительно прохладно – плюс 16-18, возможны кратковременные осадки.

Вот такая погода нас ждёт в предстоящие выходные. Где-то станет тепло, где-то даже жарко, но в целом по стране приятного с точки зрения климатической обстановки, будет мало.