Путин анонсировал инвестиции в сферы по улучшению жизни граждан

Президент России Владимир Путин заявил. что наша страна намерена расширять инвестиции в транспортной, телекоммуникационной инфраструктуре и других сферах по улучшению жизни людей, сообщает ТАСС.

«В предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры, проекты в сфере высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни людей», – сказал Путин на встрече с руководителями иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума.

Президент подчеркнул, что в этом направлении Россия открывает широкие возможности для частной инициативы и выгодного вложения капитала. Он предложил участникам встречи обменяться мнениями в свободном формате, поговорить обо всех вопросах, которые волнуют иностранный бизнес и являются определяющими для успешной работы инвесторов в стране.

«Мне бы хотелось услышать ваши оценки, жду от вас предложений, какие механизмы, инструменты развития, стимулирования деловых инициатив требуется запустить дополнительно с учетом текущего момента, тех тенденций в экономике, технологиях, в сфере занятости и рынка труда, которые получили развитие в период эпидемии и будут определять работу бизнеса в предстоящие годы», – сказал Путин.