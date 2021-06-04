Российский лидер Владимир Путин предложил освободить малый бизнес от налоговой отчётности.

Выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума президент поручил депутатам Госдумы довести до конца работу над законопроектом, который позволит освободить малый бизнес от налоговой отчетности.

Напомним, ещё в апреле этого года нижней палате российского парламента предложили продлить до конца текущего года льготы по кредитам и налогам, действовавшим в прошлом году для пострадавшего от пандемии COVID-19 малого и среднего бизнеса.

Правительству советуют продлить до 31 декабря 2021 года льготный период, предусматривает приостановление кредитором исполнения платежных обязательств. Кроме того, бизнесменов предлагают освободить от уплаты налогов и сборов.

