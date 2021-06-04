Путин призвал крупнейшие банки России к 1 июля подключиться к системе быстрых платежей

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского экономического форума призвал все крупнейшие банки страны уже к 1 июля подключиться к системе быстрых платежей (СБП).

Как отметил глава государства, пока данный механизм используется не так активно, как можно было бы это делать.

«Напомню, что до 1 сентября 2021 года к системе быстрых платежей должны подключиться все так называемые системно значимые банки страны. При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время, уже к 1 июля», – подчеркнул Путин.

При этом он предложил кредитным организациям страны ввести возмещение малым предприятиям комиссии при пользовании СБП.

Наша справка

Система быстрых платежей (СБП) – проект национального значения, который запустили в нашей стране уже более 2-х лет назад. Она позволяет обеспечивать равный доступ участников рынка к этому сервису, а также предоставляет россиянам удобный, надёжный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей.

СБП позволяет осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

Через СПБ можно оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода. Кроме того, система даёт юридическим лицам возможность совершать платежи в пользу физических лиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховок, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг. В перспективе планируется расширить список идентификаторов, по которым можно будет совершить платёж.

