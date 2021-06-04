Путин рассказал о чём будет говорить на встрече с Байденом

Глава российского государства Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом. По словам Путина, в ходе саммита в Женеве они вместе с главой Белого дома попытаются найти пути урегулирования российско-американских отношений.

«Также я планирую обсудить с Байденом вопросы стратегической безопасности, разоружения, COVID-19, урегулирование международных конфликтов и экологию», – подчеркнул российский лидер.

Напомним, 25 мая Кремль официально подтвердил дату встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена – она пройдет в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Вашингтоном и Москвой, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Как заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе саммита Путин готов дать пояснения Байдену по любой теме, в том числе и по Белоруссии. При этом как в Кремле, так и в российском МИД призывают не ждать от переговоров Путина и Байдена серьёзного прорыва в российско-американских отношений.

