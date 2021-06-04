Путин заявил о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2»

Глава российского государства Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского экономического форума заявил о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

«Прокладка труб первой нитки «Северный поток – 2» полностью завершена, – сказал президент. – Прокладка труб второй нитки продолжается».

Как пояснил Путин, с немецкой стороны труба подошла, как и с российской. Теперь их необходимо приподнять и сварить. При этом он уточнил, что линейная работа целиком, включая морской участок, закончена.

Накануне, вице-премьер Александр Новак заявил, что до окончания реализации проекта осталось провести около 100 км. Сейчас укладку труб ведут два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна».

Напомним, «Северный поток – 2» – газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 8,5 млрд. долл. Оператором газопровода выступает принадлежащий «Газпрому» Nord Stream 2 AG.

